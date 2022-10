Remírez, sobre el último informe de Yesa: "No se ha ocultado"

Javier Remírez, ha insistido este martes en que un informe encargado por el Ministerio de Transición Ecológica sobre el recrecimiento de Yesa concluye que la ladera del embalse tiene "estabilidad suficiente" y ha considerado que el Gobierno de España "está trabajando con rigor, dando pasos siempre desde el análisis técnico y buscando las máximas garantías". El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra,, ha insistido este martes en que un informe encargado por el Ministerio de Transición Ecológica sobre el recrecimiento deconcluye que la ladera del embalse tiene "estabilidad suficiente" y ha considerado que el Gobierno de España "está trabajando con rigor, dando pasos siempre desde el análisis técnico y buscando las máximas garantías".

Remírez ha señalado que el informe fue elaborado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España y ha considerado que correspondería al Ministerio de Transición Ecológica explicar sus conclusiones, dado que fue el que lo encargó.

En todo caso, en una comisión parlamentaria solicitada por EH Bildu, el consejero ha explicado que el informe concluye que el proyecto de recrecimiento redactado por la Confederación Hidrográfica del Ebro "puede considerarse correcto y de acuerdo con los estándares habituales".

"El hecho de producirse movimientos en la ladera derecha de la cerrada al realizar excavaciones para encajar el estribo era difícilmente previsible, al menos en la magnitud del evento. Desgraciadamente concurrieron unas circunstancias pluviométricas muy adversas que dieron lugar a importantes inestabilidades, con deslizamientos de gran amplitud y profundidad", ha explicado Remírez, mencionando el contenido del informe.

Además, según ha señalado el consejero, este trabajo concluye que "la ladera tiene estabilidad suficiente para poner en servicio las presas adyacentes a la misma, si bien ha de seguirse un protocolo de llenado y vaciado que, junto con una instrumentación adecuada, permita el seguimiento preciso del comportamiento del conjunto presas/ladera y señale la conveniencia o no de introducir modificaciones en el proceso o proceder a medidas de refuerzo y prevención".

Javier Remírez ha afirmado que el Gobierno de Navarra considera que "se está trabajando con rigor por parte del Estado, dando pasos siempre desde el análisis técnico, y buscando las máximas garantías".

"Desde el Gobierno de Navarra, confiamos en lo que viene defendiendo la Confederación, que asegura que no hay presa en todo el país con más recursos y controles para garantizar la seguridad que la de Yesa", ha señalado.

En todo caso, Remírez ha explicado que el Gobierno foral, en el ámbito de su competencias, que abarcan trabajar por la seguridad de las personas que viven aguas abajo del pantano, "seguirá manteniendo una comunicación fluida y permanente con el Ministerio y, en especial, con la Confederación Hidrográfica del Ebro en aras a que se siga reforzando la seguridad, que se implementen, como nos trasladan que ya se está haciendo, las recomendaciones recogidas en estudios de estas características como el remitido por el Gobierno de Navarra en el año 2020 y nuevas acciones encaminadas a dotar al proyecto de mayor seguridad".

Además, Remírez ha asegurado que "estamos trabajando también de la mano de los ayuntamientos de la zona en materia de autoprotección y para acompañarles en el desarrollo de todos aquellos planes y protocolos que se requieren".

El consejero ha añadido que el Gobierno de Navarra "valora la importancia de esta infraestructura, más en estos tiempos de sequía y de dependencia energética en los que nos encontramos, y somos conscientes de las complejidades de este tipo de obras e incluso de las incertidumbres que pueden ocasionar a la ciudadanía de las zonas cercanas, pero apelamos también a la responsabilidad para no incurrir en alarmismos innecesarios que generan miedos y mucha incertidumbre".

Por otro lado, Remírez ha señalado que el informe encargado por el Ministerio "fue recibido por el Gobierno de Navarra el pasado 22 de julio y no antes, y por eso no se entregó, lo que no se tiene, no se puede entregar a ningún grupo parlamentario o a entidades locales". "Queda más que aclarado que el Gobierno de Navarra en ningún caso ha silenciado y mucho menos ocultado informe alguno, y cuando lo hemos recibido lo hemos enviado a quien lo ha solicitado.

En contra de lo señalado por el consejero, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que el informe "avala el diagnóstico de técnicos que llevan analizando este tema desde hace muchos años y es que la ladera está rota y las incertidumbres son de gran calado". "No hemos aportado mayores certidumbres y creemos que este informe viene a dejar patente el uso de simplifaciones en los datos que en su momento se hicieron por la CHE. Hay una situación de riesgo que se ha confirmado y hay que pensar más en las personas que pudieran estar afectadas", ha defendido.

El portavoz de Navarra Suma, José Suárez, ha hecho una valoración "positiva del informe en el sentido de que da cierta tranquilidad dentro de lo que es la ciencia y la tecnología, que no llega a la certeza absoluta en nada, siempre va a haber riesgos y los tenemos que asumir". Por otro lado, ha criticado que el Ministerio no entregó el informe al Gobierno de Navarra "hasta casi 15 meses después de tenerlo", algo que ha considerado "inaceptable, porque esto da lugar a que haya interpretaciones de oscurantismo que generan justo lo contrario a la transparencia".

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha asegurado que su partido trasladará al Ministerio que debería haber facilitado antes este informe pero ha considerado que lo más relevante son las conclusiones que han venido ofreciendo los distintos estudios. Así, ha citado el último informe encargado por el Gobierno de Navarra, que "coincide" con el solicitado por el Ministerio y que "establece que la ladera y las obras que se están realizando permiten dar estabilidad a la ladera". Así, se ha mostrado favorable al proyecto de recrecimiento pero adoptando "todas las medidas de seguridad" y ha pedido "no entrar en generar alarmismos".

La portavoz de Geroa Bai, Blanca Regúlez, ha señalado que "más allá de las explicaciones del consejero nos gustaría conocer si el Gobierno de Navarra está elaborando un informe de valoración por parte de los técnicos del departamento de Cohesión Territorial, que son los que pueden arrojar luz sobre este dictamen".

"Esperábamos un informe llamado a resolver las dudas sobre la seguridad con mucha más rotundidad y debe ser el Gobierno de Navarra el que nos tendría que arrojar luz sobre el dictamen", ha considerado.

La portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha planteado la creación de una comisión de seguimiento "entre las zonas afectadas y los organismos competentes para analizar todos los informes técnicos y mantener una interlocución permanente con las entidades locales que están ahora mismo en la zona del pantano, para que esas incertidumbres no lo sean tanto y tengan la información necesaria". "La certidumbre es que la ladera se mueve y hay que dar sensatez y certidumbre a las entidades locales", ha afirmado.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha asegurado que ella no es "amiga de alarmismo, ni piensa que la Confederación Hidrográfica del Ebro actúe a la ligera", pero ha señalado que "es evidente que el informe reconoce las incertidumbres de las condiciones hidrogeológicas que existen en todo el terreno del embalse, que hay muchas incógnitas, y dice también que la estabilidad de la ladera es suficiente para poner en servicio las presas adyacentes a la misma". La parlamentaria ha añadido que el informe "dice otras cosas más para garantizar la seguridad" y se ha preguntado "si hay que seguir adelante", cuando ya se ha multiplicado "por cuatro" el presupuesto inicial del proyecto. "¿Alguien puede asegurar que en el proceso de llenado no va a haber que hacer otras modificaciones? No", ha afirmado.