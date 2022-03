La oposición de Sangüesa deja el pleno y no vota el presupuesto

Ha sido algo inédito y ha pillado a todos por sorpresa. “Por primera vez, no vamos a participar de la votación”, anunciaba Javier Solozábal, portavoz de la AISS de Sangüesa , justo antes de abandonar este miércoles por la mañana el salón de plenos junto a sus compañeros. Este grupo, en la oposición con 5 ediles sobre 11 totales (gobiernan APS-EH Bildu), no ha llegado a votar el, punto principal del pleno extraordinario. Manifestaba así su desacuerdo con el equipo de gobierno, al que ha acusado previamente de incumplir plazos en la convocatoria de sesiones, de no impulsar a 14 de los 15 compromisos del pacto presupuestario de 2021 firmado por los tres grupos, así como de renunciar a negociar los presupuestos actuales. “que nos votaron”, ha censurado Solozábal.