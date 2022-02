Sangüesa alumbra su 900 aniversario

festejar sus 900 de existencia, los transcurridos desde que el rey Alfonso I El Batallador otorgara el fuero al llamado burgo nuevo de Sangüesa, ubicado a orillas del río Aragón y que se corresponde hoy con una ciudad de 5.000 habitantes. Con la presentación ayer de este logo, la creación de canales específicos en redes sociales y una primera charla histórica, Sangüesa puso en marcha el programa de actos por la efeméride que irá hasta finales de año. El paso del antiguo asentamiento al nuevo simbolizado a través del enlace de las siluetas de Rocaforte y Sangüesa; los colores del escudo de la ciudad dando forma a la cifra tan destacada que se conmemora este año; y una incorporación de símbolos inspirados en grafías que aparecen en los documentos más antiguos del archivo municipal. Todo ello, junto a los nombres oficiales en castellano y euskera, integra el logotipo llamado a ser la imagen de un año muy especial en Sangüesa . El año en el que se van a, los transcurridos desde que el rey Alfonso I El Batallador otorgara el fuero al llamado burgo nuevo de Sangüesa, ubicado a orillas del río Aragón y que se corresponde hoy con una ciudad de 5.000 habitantes. Con la presentación ayer de este logo, la creación de canales específicos en redes sociales y una primera charla histórica, Sangüesa puso en marcha el programa de actos por la efeméride que irá hasta finales de año.

DN

“La columna vertebral va a ser la investigación histórica con el objetivo de legarla a las generaciones futuras”, aseguraba ayer Mikel Mayayo, concejal de Comunicación y Turismo del Ayuntamiento y coordinador de la organización de las celebraciones, encauzadas desde hace meses a través de una Mesa de Trabajo y distintos grupos vinculados.

ciclo de conferencias ‘Cita con la historia’ organizado por el Ayuntamiento de la mano de la Con la charla de ayer se abría el‘Cita con la historia’ organizado por el Ayuntamiento de la mano de la UPNA . Estará protagonizado por historiadores y expertos. En el estreno intervino el Doctor en Historia Fermín Miranda García, y su charla se tituló ‘Sangüesa antes del fuero, y con el fuero’. En marzo, Eloísa Ramírez, catedrática de Historia Medieval, impartirá la conferencia ‘Sangüesa: mujeres en su paisaje medieval’. Y en abril, Íñigo Mugueta, Doctor en Historia, protagonizará ‘Vivir en la Sangüesa medieval’.

Más adelante, se desarrollarán otras conferencias que abordarán temas como el arte en Sangüesa, la nobleza y su historia, el río, la situación fronteriza y las guerras, o la evolución económica de los últimos siglos.

ACTIVIDAD TODOS LOS MESES

“El ciclo de charlas irá hasta fin de año y tendrá dos partes, dándole un descanso en verano, cuando celebraremos otro tipo de actos institucionales y festivos”, explicó Mayayo, si bien aún no pudo confirmar demasiado pues “todavía es pronto y en una situación de pandemia hay mucha incertidumbre extra”. “Sí que queremos que haya un fin de semana especial, más a nivel local y con la participación de los grupos culturales”, dijo.

Asimismo, están en mente organizar una exposición, editar un libro o reproducir facsímiles de dos documentos del siglo XIV, los más antiguos que hacen referencia al otorgamiento del Fuero de Jaca a Sangüesa, que han salido a la luz en un trabajo de investigación conjunto del Ayuntamiento de Sangüesa y el Archivo Real y General de Navarra.

Como curiosidad, también se prevé organizar una ‘escape city’. “Sería como un ‘escape room’ pero a nivel de toda la ciudad”, explicó Mayayo. Aseguró que “habrá algo todos los meses” y que en el borrador de presupuestos municipales “se ha incluido una partida económica importante”. También se ha solicitado una ayuda al Programa PDR, a través de Cederna, para contratar una asistencia técnica que coordine la celebración.

“Los reyes buscaban un desarrollo territorial”

Fermín Miranda García, Doctor en Historia por la Universidad de Navarra y profesor titular de Historia Medieval en la Universidad Autónoma de Madrid, tuvo ayer el “honor” de inaugurar el ciclo de conferencias históricas por el 900 aniversario de Sangüesa, vinculado al otorgamiento del fuero por el rey Alfonso I El Batallador. Y destacó que esa concesión “se dio en febrero” de 1122, coincidiendo con la puesta en marcha de las celebraciones.

Su conferencia, ‘Sangüesa antes del fuero, y con el fuero’, sirvió para desvelar hechos como el que “el otorgado aquí, el Fuero de Jaca, fue de los primeros”. “Anteriores, fechados entre finales del siglo XI y principios del XII, había muy poquitos, media docena”. Entre ellos, el que “según dice la tradición” Sancho V Ramírez otorgó en 1090 al núcleo de Sangüesa la Vieja, hoy Rocaforte. “A mí me hace dudar que fuera a ese núcleo, no me encaja con el resto de concesiones, pues es un emplazamiento elevado, no en zona baja, junto a un río y con buenas comunicaciones, que es lo que se fomentaba”, dijo.

Mediante la concesión de fueros como el dado en 1122 a Sangüesa la Nueva, el burgo creado a orillas del río Aragón, “los reyes buscaban un desarrollo territorial de su reino, crear núcleos importantes en torno a vías de comunicación, y generar otras actividades más allá del trabajo en el campo”. “Al tener menos impuestos por vivir en estos burgos nuevos, se fomentó el auge de comerciantes y artesanos, la promoción de ferias y mercados, y el surgimiento de nuevas clases sociales como la burguesía”, indicó.

Resaltó además que, por su ubicación, en 1122 Sangüesa serviría como nexo de unión entre Navarra y Aragón, reinos bajo el mismo rey. “Pero al fallecer en 1134 Alfonso I El Batallador, se dividieron y tornaron en enemigos, y pasó así a estar en primera línea de frontera”. Y recordó que la creación de burgos florecientes como éste “ayudaron al desarrollo del Camino de Santiago al poder ofrecer al peregrino servicios como posadas y hospitales”.