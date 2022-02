Aulas en blanco en Belagua

Mediodía en Belagua. Es lunes, 31 de enero, y el aparcamiento del refugio de El Ferial del centro de esquí nórdico Larra-Belagua, abarrotado los fines de semana, ofrece espacio más que de sobra para estacionar. A escasos 2 grados de temperatura, una máquina quitanieves esparce sal en un entorno blanco por partida doble: por la nieve que cubre este espacio de alta montaña a 1.600 m de altitud, y por la húmeda niebla que lo empaña todo. No se ve el sol. Impera el silencio. Una calma que, de pronto, se ve rota por la llegada de dos autobuses. Con ellos, la maquinaria se pone en marcha un invierno más. Está a punto de arrancar la edición número 38 de la ‘Semana Blanca’. Y desde los citados autobuses entran en escena sus protagonistas. Decenas de niños de toda Navarra dispuestos a disfrutar de una inmersión en el mundo del esquí.

“¡Vamos a tocar nieve!”, “¿tendremos que esquiar con mascarilla?”, “¿con qué grupo me ha tocado?”. Nervios, emoción, dudas... Sentimientos disparados a los que el equipo de monitores de la campaña trataba ayer de dar cauce, con calma, en esos primeros momentos de encuentro. “Lo complicado es echar a andar, y a ello se suma el que seguimos con un protocolo covid y hay que repartir los espacios y grupos”, explicaban sus responsables.

Eduardo Buxens

Precisamente con motivo de la pandemia, el inicio de esta Campaña escolar de esquí de fondo se vio retrasado 3 semanas respecto de las previsiones iniciales ante el auge de contagios que afectaba muy en especial a la franja juvenil. El Instituto Navarro de Salud Laboral dio visto bueno la semana pasada al protocolo sanitario y de seguridad de la campaña para poder comenzar ya este lunes.

Tanto los escolares asignados al valle de Roncal como al de Salazar esquiarán por el momento en las pistas de Larra-Belagua, al no haber nieve en las del centro Irati-Abodi. Y, como el año pasado, se ha fijado un protocolo de seguridad que apuesta por organizar los flujos de personas y cumplir con medidas higiénicas como el uso de mascarilla. También se mantiene una reducción de jornadas de pernocta, de 5 a 4. En vez de llegar al Pirineo el domingo por la tarde, lo hacen el lunes por la mañana.

“VIENEN EUFÓRICOS”

“Hemos salido de Cadreita a las 7.15 de la mañana. Los chavales vienen eufóricos. Llevan días nerviosos. El año pasado, el colegio no logró venir (se redujeron las plazas por la covid), y el anterior se quedó fuera por el confinamiento general”, recordaban a su llegada a El Ferial Alberto Gayarre Vitas y Natalia Salvatierra Cambra, profesores del colegio público Teresa Bertrán de Lis. Y, con ellos, una decena de estudiantes de 6º de Primaria aspiraban a entrar en contacto con la nieve cuanto antes.

“Nos lo vamos a pasar muy bien. Espero caerme menos de 50 veces; a ver cómo se me da”. Así se expresaba Hugo García López, cadreitano de 11 años. Como la mayoría de los participantes en la ‘Semana Blanca’, confirmaba que era su primer acercamiento al esquí. “Pero no pasa nada, soy deportista y tengo buen equilibrio”, confiaba. Su compañera Leyre Pejenaute Segura, de 11 años, también se estrenaba. “Estoy ilusionada, ayer me costó bastante dormirme. Esto del esquí promete, y también pasar una semana junto con los amigos”, indicó.

Además de Cadreita, esta semana llenan las pistas de esquí roncalesas escolares de colegios de Cintruénigo, Marcilla, Villafranca, Beriáin, Rochapea de Pamplona y Añorbe (todos ellos alojados en el valle de Roncal); y de Ochagavía, Erro, Zubiri, Burguete, Espinal, Garralda y Ermitagaña de Pamplona (todos alojados en el valle de Salazar).

Una vez recogidos los esquís y bastones, y colocadas las botas, los alumnos comenzaron, por turnos, a dirigirse a las pistas de esquí de El Ferial para recibir las primeras nociones deportivas... y de supervivencia. “Lo primero y más importante es cerrarse bien el abrigo hasta arriba y colocarse la capucha y los guantes”, apuntaba un monitor ante un grupo de escolares en un entorno copado por la niebla. A partir de ahí, llegaban explicaciones básicas sobre cómo colocarse para coger impulso o cómo frenar. Y después, mediante juegos y pequeños recorridos, el objetivo fue ir ganando confianza sobre los esquís.

Bien pertrechados, dos alumnos de 11 años llegados de Villafranca pisaban las pistas por primera vez. “Vengo un poco nervioso, pero también con ganas. Esto no parece fácil, pero tendrá su técnica, y hemos venido a aprender”, trasladaba Denis Bidariu Justin. Su compañero Alaadine Mitag Allali reconocía no tener “ni idea”. “Soy buen deportista y creo que eso me ayudará. A ver si no me caigo mucho”, indicaba.

“¿Alguno sabéis esquiar?” Esta era en la mayoría de los casos la primera pregunta que trasladaban los monitores. “¡Qué va! Pero si somos de Marcilla. Allí para rato ves la nieve”, confesaba una alumna con ironía. “Menos mal que aguanto bien el frío”, apuntaba en este grupo Álvaro Díez Adán, de 11 años. “Vengo a aprender y pasármelo bien. Es un sitio super chulo. Creo que esquiar será un poco fácil y un poco difícil”.

AMPLIO INTERÉS

Para la presente campaña, tras la versión reducida del invierno pasado, se apostó por un aumento de plazas que, no obstante, quedaba aún lejos de cifras de años atrás. Se ofertaron 4.020 plazas y se recibieron 6.981 preinscripciones (6.475 alumnos y 506 profesores), lo que demuestra la buena salud de esta ‘Semana Blanca’. Hubo que realizar un sorteo.

Después, con el retraso en el inicio del 10 al 31 de enero, el número de participantes cayó a 2.769 (la campaña culminará el 8 de abril). Pero muchos de los colegios que se quedaron fuera pudieron quitarse la ‘espinita’. “Les ofertamos días atrás, de la mano del centro Larra-Belagua, un día de esquí de 4 horas de clase por 24 euros por alumno, y la respuesta fue estupenda”, aseguraba este lunes Gabriel Zalguizuri Induráin, de 53 años y presidente de la Escuela de Esquí Valle de Roncal. Fue entre semana y hubo tandas “de 60 a 120 alumnos”.

La Campaña escolar de esquí de fondo la organiza la empresa pública del Gobierno de Navarra NICDO en colaboración con los valles de Roncal y Salazar, y los ayuntamientos de Isaba y Ochagavía. Además de los ingresos por matrículas de las familias, se cuenta con financiación del Instituto Navarro de Deporte, y de los departamentos de Cohesión Territorial y Educación. Además, Desarrollo Rural y Medio Ambiente promueve las actividades de los centros de interpretación de la naturaleza.

El aprendizaje del esquí nórdico es la actividad central, que se practica por las mañanas en dos turnos diferentes. Por las tardes se promueven actividades culturales como representaciones teatrales, pruebas de deporte rural o visitas a los centros de interpretación de la naturaleza de Roncal y Ochagavía, y al Museo Julián Gayarre de Roncal. Además, junto a la Mancomunidad de Residuos Esca-Salazar, se trabaja en el cuidado del medio ambiente y el reciclaje.

Se calcula que la campaña crea o ayuda a mantener hasta 125 puestos de trabajo en Roncal y 35 en Salazar. Algo importante, especialmente, al darse en jornadas de entre semana y en temporada baja turística.

“Esta campaña me parece una ‘bomba’”

En la presente edición de la ‘Semana Blanca’, son 30 los monitores de esquí contratados para atender a los escolares, 17 de ellos del valle de Roncal. Del total, 12 participan a través de la Escuela de Esquí Valle de Roncal (que suma 17 socios, y también oferta clases a particulares y grupos en fines de semana), y el resto son trabajadores de la campaña.

“Para mí, como para muchos otros que desempeñan trabajos de temporada, este trabajo con el ‘recurso nieve’ me da estabilidad invernal”. Así lo destaca Zaine Arriortua Fayanás, de 32 años y vecina de Uztárroz, que lleva 15 vinculada a la escuela de esquí y es técnica deportiva nivel 2 en esquí de fondo. “Compagino las clases con los estudiantes con otras los fines de semana. Es algo vocacional y que elijo como prioridad. El resto del año, he venido trabajando en la piscina de Isaba, en el refugio de Belagua, de administrativa en el centro de salud, e incluso de monitora de esquí en Argentina”, repasa, recalcando la importancia general de la ‘Semana Blanca’ para muchas familias, sin olvidarse de la hostelería. Recalca que “el esquí de fondo está en auge” y cree que con los escolares comparte “deporte, naturaleza y un acercamiento a la vida rural, así como valores de compañerismo e igualdad”.

Santiago Bisignani Brana, de 47 años y argentino, lleva 12 viviendo en Roncal. Suma una década vinculado a la escuela de esquí y a la ‘Semana Blanca’, con la misma titulación que Zaine Arriortua. “Esta campaña me parece una ‘bomba’ como experiencia general de convivencia y aprendizaje de un deporte. Una semana da para una buena inmersión, para algo más que aprender las nociones básicas”, cree. En su caso, el resto del año trabaja en el refugio de Linza (Aragón), pero también ha cubierto la contratemporada de esquí en Argentina. “Los chavales vienen muy motivados. Y además de acercarse al esquí, lo hacen a un entorno de alta montaña con los esquís como vehículo”.