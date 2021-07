Rancheras y vermú para viajar en libro

La unidad de convivencia que goza de mayor autonomía ha escrito el capítulo de Lumbier. Los cuatro autores describen la experiencia sentados en una mesa del patio. Uno de ellos, Benjamín Ruiz Lucio, nacido en Yuso, en Cantabria, en 1938. “Más de 60 años llevo en Navarra, más que la Vanessa”, propicia las risas. Vive en la resi desde hace cinco años. “Feliz”.

Junto a él se sienta, natural de Esparza de Salazar . Tiene 87 años y no ha pasado buena noche pensando en la entrevista. “Es que me pongo nervioso, como cuando tengo que ir al médico, igual”, explica y cruza las manos, con sus ojos de buena gente. Fue ganadero, siempre en Esparza, “con vacas y ovejas, trabajar mucho y ganar poco”. “Pero hemos vivido a gusto”, concede. Nicanor ha sido el. “¿El Libro? muy bonito me ha parecido, ahora no se puede, pero ya haremos algo algún día”, mantiene intacta la esperanza en Lumbier, residencia donde la covid. Hay en la casa una cuidadora de Esparza y ese es un vínculo importante para él. No la puede presentar porque son sus días de descanso.