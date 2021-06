El embalse de Nagore se abre al baño

Actualizada 16/06/2021 a las 06:00

Con sol, 34 grados de temperatura y una suave brisa para disfrutar de la estancia al aire libre. En estas circunstancias tan favorables se abrió este martes al baño el embalse de cola de Itoiz en Nagore. Una infraestructura con destino lúdico en la que, tras años de espera, este verano estará permitido bañarse. Concretamente, en la parte final de esta masa de agua de 45 hm3, accediendo desde las playas de hierba natural de las orillas de Nagore (Angordoi) y de Arce. Más adelante, podría facultarse también el uso de embarcaciones sin motor una vez se habilite una estación de desinfección. Un nuevo recurso turístico llamado a atraer visitantes y a contribuir al desarrollo del valle de Arce y del Prepirineo navarro. El acceso es gratuito y sin reserva este año, y no fueron pocos los que quisieron darse un primer chapuzón en este embalse el día de su apertura.

“Siendo martes no esperábamos tanta gente, pero la cosa está animada”, aseguraba a media tarde Markel Larrea Goñi, vecino de Oroz-Betelu de 19 años y miembro del equipo de 4 personas contratadas para gestionar este espacio natural. Los parkings acogían una veintena de coches en ese momento. “La mayoría están viniendo de Pamplona, pero también los hay del entorno y alguno ha llegado hasta de San Sebastián”, indicó.

El Gobierno foral lidera este proyecto y, a través de una encomienda de gestión, el personal se ha contratado de la mano del Servicio Navarro de Empleo mediante la empresa pública Kanpondoa de Aoiz. Este equipo atiende al visitante desde una caseta de la playa de Nagore, proporcionando información y formación en el uso sostenible del espacio, y se traslada también a la de Arce. “El compromiso fue contratar gente de la zona y así se ha hecho”, explicó por su parte Rubén Jiménez Gómez, gerente de Kanpondoa.



BAÑO NO VIGILADO

El Gobierno de Navarra, a través de la dirección general de Proyectos Estratégicos, y de la mano del Ayuntamiento de Arce, el Concejo de Nagore y la CHE, lleva meses trabajando para poner en servicio esta zona de baño cuyo terreno forma parte del Patrimonio del Ejecutivo, adscrito a la consejería de Ordenación del Territorio.

“Es importante recalcar que el baño no es vigilado, sino bajo la responsabilidad del bañista. En el punto de información se marca la zona de baño permitida y se han colocado códigos de conducta”, recordó Mª José Larrea Requejo, jefa de la sección de Sostenibilidad e Información (Proyectos Estratégicos). Entre otras normas de uso, en los aparcamientos no se podrá pernoctar o acampar, no se permite la presencia de perros en las playas, se pide evitar el uso de altavoces y se aspira a que estas playas sean espacios de ‘residuos cero’. “No hay papeleras y los usuarios deberán llevarse a casa su basura”.

La apertura de este año tiene un perfil “provisional” a la espera de que en los próximos meses y años se acabe dotando a este entorno de todos los servicios necesarios. Por el momento, además de la caseta de información, se han instalado 3 baños públicos (adaptados a personas con discapacidad) y se han adecentado las zonas verdes de las dos playas, desbrozándose algunos espacios (se cortará la hierba cada 15 días).

Asimismo, se trabaja para dotar a la zona de agua, saneamientos, electricidad y fibra óptica. “Con internet, se podrán colocar barreras para el control de accesos conectadas a su vez con paneles en la carretera que indiquen si los parkings están llenos. Además, se podrá activar este espacio dentro de la Red Explora, permitiendo reservar plazas online”, aseguró por su parte Idoia Alfaro Piñero, técnica de la sección de Sostenibilidad e Información (Proyectos Estratégicos).

Queda pendiente también señalizar el acceso al espacio de baño desde la carretera, al igual que marcar en el casco urbano de Nagore circuitos viarios y aparcamientos para vecinos y visitantes.

“Se aspira a que el año que viene la de Nagore pueda ser declarada por Salud Pública como ‘Zona de agua de baño natural’, como lo son hoy el embalse de Alloz, la balsa de la Morea o el barranco de la Foz de Benasa”, agregó Idoia Alfaro. “El agua debe cumplir unos estándares de calidad, según muestreos de al menos 4 años, y este verano se hará ya el cuarto”.

A futuro, este proyecto aspira a ser más amplio, pero desde un uso “sostenible, equilibrado y sin grandes masificaciones”. Está sobre la mesa el proyecto de reforma del Palacio de Arce (por más de 2 millones de euros) como espacio de acogida y cultural. En el entorno, el visitante dispone además de recursos visitables como el recorrido circular del embalse de 6 km, el sendero de la Calzada romana del Pirineo, o la ermita de Santa María de Arce.

"LA TEMPERATURA DEL AGUA ES MUY BUENA"

Familias, parejas, cuadrillas... Medio centenar de personas se diseminaba ayer a media tarde en las playas de Nagore y Arce. Atraídos por la apertura de este nuevo espacio de baño, y empujados por las altas temperaturas, los primeros bañistas del embalse de Nagore pusieron buena nota a este emplazamiento y destacaron la buena temperatura del agua procedente del río Urrobi.

“Es un sitio muy chulo, próximo a Pamplona, y que de entrada se ha regulado correctamente”, valoraba Amaia Salvatierra Quintana, de 47 años y llegada desde la capital con un acompañante para practicar ‘paddle surf’ (con material hinchable). “Lo hacemos en Alloz, Yesa, el Arga o el mar Cantábrico, y queríamos probar aquí, aunque hace hoy demasiado viento”, expuso. Valoró como puntos fuertes, frente a otros lugares, el que en Nagore “se prohiban la música y los perros sueltos”.

Junto a la orilla, Pamela Liza, vecina de Pamplona de 33 años, terminaba de dar crema a sus dos hijos quienes, acto seguido, se zambullían en el agua con su marido. “Es un sitio muy bonito. Leí que se abría y decidimos venir. Está cerca, hemos aparcado bien, es gratis, y estamos mas anchos que en las piscinas” valoró.

Disfrutaba también de este nuevo espacio lúdico Paula De La Parte Díaz, de 22 años y de Zubiri, con varios amigos. “Hemos venido a conocer el ambiente. Yesa, Alloz... ya los tenemos muy vistos. Y la verdad es que es un sitio que sorprende gratamente. Bonito, con vistas, una playa cuidada, agua limpia y bastante templada... Un espacio muy recomendable”, dijo.

Desde más cerca habían llegado Leire Guerra Aquerreta, de 19 años, e Iñaki Goñi Armendáriz, de 21. Esta pareja de Aoiz, que ya conocía el lugar, se mostró satisfecha de poder acceder ahora con todo abierto y el baño permitido. “Es un sitio muy tranquilo, bueno para tomar el sol, y menos frío que las orillas de los ríos de la zona. Además, la temperatura del agua es muy buena. Veremos ahora si, al darse a conocer, no se abarrota de gente”, apuntaron.



UN RECURSO MÁS

“Hasta ahora sí que venía gente a las playas, y eso que el baño estaba prohibido. En Semana Santa llegó a ser un caos, con más de 80 coches en el pueblo. Ahora, bien regulado, es un recurso más para ofrecer en esta zona, algo más que Roncesvalles o Irati”, valoraba ayer Javier Idiazábal Chourraut, presidente del Concejo de Nagore.

“Ha tardado en regularse porque la Administración se iba desentendiendo. Y esto no podía asumirlo el Concejo o el Ayuntamiento”, agregó Carlos Oroz Torrea, alcalde del valle de Arce, valorando que pueda tener impacto en las casas rurales del entorno y el que se hayan creado 4 empleos en la zona.

EN CIFRAS

3 MESES será posible bañarse en el embalse de Nagore. El Gobierno ha fijado una temporada de apertura del 15 de junio al 15 de septiembre. El baño no será vigilado. El uso de embarcaciones sin motor aún no es posible.

4 PERSONAS de la zona (de Arrieta, Saragüeta, Oroz-Betelu y Burguete) conforman el equipo encargado de atender a los visitantes. El punto de información abre en la playa Nagore de 10.00 a 18.00 horas.

156 PLAZAS DE APARCAMIENTO suman los dos parkings habilitados (de momento gratuitos y sin reserva previa). En el de la orilla Nagore hay 62 más 2 para personas con movilidad reducida. Y en el de Arce, 89 más 3 para movilidad reducida. Su horario es de 10.00 a 22.00 horas.

3 BAÑOS se han instalado en torno al embalse, en casetas portátiles: en ambas playas y en el paseo del pueblo de Nagore.