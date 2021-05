Carlos Gimeno: "Un instituto de Bachillerato como pide el Pirineo es de justicia"

Actualizada 28/05/2021 a las 06:00

El Pirineo propone la creación de un instituto de Bachillerato en modelo D (euskera) en Lumbier para aglutinar a toda la juventud de la zona (incluyendo Aoiz y Sangüesa) y evitar que abandonen los valles a los 16 años para irse a vivir a Pamplona para poder seguir estudiando. Al mismo tiempo, la supresión de una cláusula específica en la resolución de la matriculación de Bachillerato para el próximo curso, un punto que permitía al alumnado pirenaico poner como domicilio la dirección del instituto elegido y así poder asegurarse plaza (se venía realizando tras una resolución del Parlamento de 2013), ha dirigido las críticas contra el departamento de Educación. Su consejero, Carlos Gimeno, toma la palabra.



¿Cómo valora la crítica recibida?

La incertidumbre de las familias la puedo entender. Pero el Servicio de Inspección ya informó a los centros sobre la nueva campaña de matriculación y de que se iba a hacer una actuación flexible dentro de la norma. Esta polémica me parece prematura y precipitada cuando estamos en prematrícula.

¿A qué se refiere con esa flexibilidad?

El hecho de que no se aplique la resolución del Parlamento por la que disponían de los puntos del domicilio (a través del centro elegido) no significa que no tengan posibilidades de ir a otros institutos que los de referencia. No puedo decir que tengan plaza garantizada, claro, pero tienen muchas posibilidades. Estamos viendo cómo va la prematrícula, el histórico... Y, como dato, señalar que en este curso hay 23 alumnos del Pirineo susceptibles de esta circunstancia, y 8 de ellos, un tercio, están en los centros adscritos (Eunate e Irubide, en la Txantrea). De tal forma que esta es una polémica un poco artificial.

¿Por qué se retira esa cláusula?

Hay un escenario normativo nuevo. Un Mapa Escolar aprobado mediante el Decreto Foral 80/2019, del anterior Gobierno, que adscribe al alumnado del Pirineo a estos dos centros. Entiendo que haya grupos políticos que se quejen ahora, pero critican lo que ellos aprobaron. Y ese Mapa no tuvo ninguna alegación de la Mesa del Pirineo, grupos políticos o ninguna administración local. De él depende la normativa general de admisión y la propia resolución que fija el proceso de matriculación para el próximo curso, la que ahora se critica. Pero esta no puede ir en contra de la norma jerárquicamente superior por mucho que lo diga el Parlamento de Navarra. Tal y como existía hasta el momento actual (con el párrafo alusivo al Pirineo), esa resolución podría generar inseguridad jurídica y muchos recursos.

¿Y cómo es que se ha podido mantener esa cláusula varios años?

Antes había un Mapa Escolar de 1996 que se iba enmendando. Pero cuando reordenas toda la red de centros públicos, transporte, comedores, etc., y luego haces las normativas, tienes que referenciarte a este Mapa, la norma madre. Y hay que recordar aquí que las resoluciones del Parlamento no son vinculantes. Los gobiernos anteriores la asumieron, pero el escenario normativo es nuevo desde agosto de 2019. Y ningún ayuntamiento del Pirineo ha promovido cambio alguno en el Mapa Escolar.

Desde la zona critican que con medidas así no se ayuda a luchar contra la despoblación.

Como consejero, considero que la despoblación no se combate con la adscripción del alumnado a ningún instituto de Secundaria de Pamplona, sino acercando recursos educativos de calidad a las zonas rurales. Es lo que no se ha hecho y lo que quiere hacer el departamento, buscar fórmulas que cohesionen territorialmente, vertebren más y fijen población. Así se lo expresamos en su día a la Mesa del Pirineo (cargos electos) y les pedimos una propuesta, que es la que nos llegó este miércoles.

¿Y que opinión le merece la idea de crear un instituto de zona para Bachillerato en modelo D que se plantea en Lumbier?

Trataremos de buscar las soluciones que los ciudadanos de la zona quieren. Esta demanda yo creo que es de justicia. Próximamente el vicepresidente segundo (José Mª Aierdi) y yo nos trasladaremos a la zona para tratar con la Mesa del Pirineo esta propuesta.

¿Pueden tener esperanzas de ver culminar este proyecto?

Claro que sí. Nos reuniremos y lo trabajaremos. Conocíamos que se trabajaba en una propuesta de instituto pero no la ubicación que se quería. Estudiaremos la de Lumbier, que quizá pueda ser algo gravosa en materia de desplazamientos diarios para algún valle como Roncal; cincuenta y tantos kilómetros, pero que pueden alcanzar una hora de traslado en autobús. También podría ubicarse en Sangüesa. No es cierto, como se dice, que en toda la merindad de Sangüesa no sea posible recibir formación postobligatoria en euskera, pues en el instituto Sierra de Leyre se ofertan los modelos A y G, pero también el D según recoge el Mapa Escolar, aunque no se activa porque no hay demanda.

¿Ha avanzado algo el departamento en este sentido?

Mientras llegaba su propuesta hemos trabajado posibles actuaciones. Por ejemplo, en la próxima licitación de transporte y su reorganización se valora poner un servicio centralizado para venir los lunes a Pamplona y regresar el viernes. También se han tratado fórmulas para poder organizar el espacio de optatividad. Y es que un instituto de Secundaria postobligatoria pequeño como este que se plantea puede tener un handicap: una oferta de asignaturas optativas más reducida frente a la de un instituto grande de Pamplona. Pero la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE, aprobada por el Estado en 2020) permite fórmulas mixtas, como ofertar las competencias más comunes del curriculum en zona y desplazar al alumnado un par de días, de forma organizada por el departamento, a trabajar en otro instituto con un espacio optativo de más calidad (o acceder a estas optativas de forma telemática).

