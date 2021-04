Castillonuevo y las cabras de la discordia

Actualizada 22/04/2021 a las 06:00

Algo más de 850 km separan Salvatierra de los Barros, en la provincia extremeña de Badajoz, de Castillonuevo, en Navarra. Es la distancia que han completado los cinco miembros de una familia para emprender una nueva vida en el ámbito rural. Y, con ellos, han viajado las más de 300 cabras con las que aspiran a ganarse el sustento, más alguna oveja. Respondieron a la oferta lanzada en internet por un vecino que invitaba a disponer de terrenos e instalaciones de manejo ganadero de su propiedad sin uso. Una forma, además, de dar vida a un municipio con solo 13 habitantes censados, el más pequeño de Navarra y catalogado en riesgo “extremo” de despoblación. Completado el traslado, lamentan la “falta de apoyo municipal” a la iniciativa, sobre todo de cara a acceder a más pastos. El alcalde asegura estar esperando informes del Gobierno.

“No entendemos cómo en los tiempos que estamos, con todo el mundo pidiendo gente para los pueblos, se actúa de esta forma”. Así lo cree Jesús Hernández Ustárroz, el vecino que puso en marcha esta iniciativa. Residente en Milagro y vinculado familiarmente a Castillonuevo, adquirió años atrás a una tía “una casa y una finca ganadera”. “Pensé que podría emplearse para dar vida al pueblo, donde viven a diario 3 personas”.

Contactó con la familia extremeña y les cedió el uso de 200 hectáreas de terrenos de pasto y forestal, más almacenes y bordas empleadas años atrás con ovejas y cabras “por 1 euro”. “Vinieron a Castillonuevo, les gustó, y nos empadronamos todos, ellos y yo, algo que elevará el censo”, destaca Jesús Hernández, quien además aspiraba a “abrir una casa rural que podría atender la familia”.

El Gobierno les concedió el número de explotación ganadera “hace un mes”. Alquilaron una casa y el 8 de abril trasladaron ya las cabras. “Quieren hacer queso artesano, promover algo de hostelería... Pero nos encontramos con el problema de que el ayuntamiento no da el paso de sacar a subasta las zonas de pasto, algo que lleva parado 20 años”, critica. “Y eso que la mayoría de propietarios de suelo (que tradicionalmente se cede al consistorio para subastar) así lo ha pedido”.

“Han hecho una gran inversión por venir y corremos el peligro incluso de que se marchen. Desde el consistorio de Salvatierra de Esca (Aragón) ya se han acercado a saludarles, alegrándose por su llegada, y les han ofrecido pastos e instalaciones si lo necesitan”, indica.

DESDE LA LEGALIDAD

El alcalde de Castillonuevo, José Hernández Aristu, asegura que “se trabaja para dar una solución a una situación no vivida antes”. “El Ayuntamiento no rechaza la llegada de nuevos vecinos, todo lo contrario. Pero no ha estado bien la forma en que se ha hecho todo, venir sin nada seguro”, señala.

Indica que ya ha apercibido a los ganaderos “por emplear una zona de pastos adjudicada a otro vecino que está destinada por normativa a ganado mayor (vacas y yeguas)” y que “el Gobierno está valorando, a petición municipal, si se podría subastar un monte libre de uso para el pasto de cabras”. “Los trámites oficiales llevan su tiempo, y aquí estoy yo solo. El ayuntamiento no puede tomar por sí mismo esta decisión sobre los pastos, y menos al tratarse de cabras, pues presentan una problemática especial en según qué tipo de terrenos, como en zona de arbolado. Si el Gobierno dice que se puede abrir ese monte a ganado menor, yo encantado”, sentencia el alcalde.