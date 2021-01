El Valle de Roncal reclama más inversiones para evitar cortes de suministros

Actualizada 17/01/2021 a las 12:21

Las localidades del Valle de Roncal, en el Pirineo navarro, reclaman a las instituciones y empresas privadas más inversiones en esta zona de la Comunidad Foral para evitar los habituales cortes de luz, internet y telefonía fija cuando las condiciones meteorológicas empeoran en el invierno.

El último de ellos, un corte de internet y telefonía fija, duró más de tres días, del 6 al 10 de enero, por un problema causado por la nieve en la cabecera de la localidad de Burgui y de sus dos subtendidos, situados en Isaba y Roncal.

Telefónica, titular de la línea, ha anunciado que indemnizará a los vecinos afectados y el Gobierno de Navarra reclama a la compañía que sustituya el tendido aéreo por uno de fibra soterrada o que utilice la red ya existente del Ejecutivo.

Se trata de un valle navarro de una gran riqueza paisajística. Una de sus localidades, Roncal, ha sido incluida recientemente en el listado de pueblos más bonitos de España, pero los vecinos siguen sufriendo cada invierno cortes de suministro y graves problemas para transitar por las carreteras de la zona debido a las nevadas.

La situación en este valle ha trascendido a las redes sociales, donde el director general de Telecomunicaciones del Gobierno de Navarra, Guzmán Garmendia, ha calificado de "inadmisible" estos problemas.

La alcaldesa de Burgui, Elena Calvo, ha comentado que los cortes de internet y teléfono, como el registrado este mes, "es claro que se deben a que no hay un mantenimiento, una inversión, una limpieza en las líneas por parte de la empresa privada".

Hay tendidos, ha destacado, "que pasan por zonas de naturaleza con árboles que van envejeciendo o que van creciendo con un ramaje increíble y, si la nevada es muy copiosa, a veces esas ramas no aguantan" y caen sobre las líneas.

Calvo ha explicado que esta situación tiene un importante impacto negativo en los negocios de la zona, que viven "un caos" cada vez que se cae la línea: "No hay ni venta, ni reservas, ni pedidos, ni citas; es algo que te paraliza. Los servicios tampoco pueden funcionar".

Durante el último corte de internet, ha recordado, "tuvimos que tirar de los datos de nuestros móviles particulares, porque tenemos trabajos de todo tipo y necesidades y urgencias a diario".

Esta situación "te condiciona el ocio, las relaciones", ha comentado Calvo, quien ha afirmado que los vecinos sienten "impotencia, frustración, rabia", por la reiteración de las averías en el valle.

También son habituales en invierno los cortes de suministro eléctrico, durante los cuales "en algunas casas no podemos ni comer, salvo algo muy básico". Calvo ha considerado que la suma de todas estas situaciones sería algo "inimaginable en un barrio de Pamplona".

Otro de los problemas que se presentan en invierno es el de las carreteras, ya que "por nuestra localización en el Pirineo, es un valle en el que nieva copiosamente, más en la parte alta del valle que en la parte baja". Las máquinas quitanieves disponibles no dan a basto: "Limpias el valle de punta a punta, y ya se ha vuelto a cubrir".

Calvo ha opinado que debería haber más máquinas quitanieves en la zona y en este sentido ha subrayado que, debido al cierre perimetral, en este momento el único acceso al valle es el puerto de Las Coronas, en el que la nieve genera muchos problemas.

Hay otras vías, como los accesos a la escuela de Roncal o al refugio de Belagua, de unos 300 metros cada uno, cuya limpieza es de competencia municipal, pero "entendemos que tiene que haber un cambio en la legislación sobre competencias", para que pasen a depender también del Gobierno de Navarra, ha apuntado Calvo.

"Somos pueblos que no tenemos ni recursos económicos para tener este tipo de máquinas ni recursos humanos; no es que no queramos, es que no podemos", ha asegurado la alcaldesa.

Calvo ha afirmado que no hay "abandono" del Valle de Roncal, porque "desde el Gobierno de Navarra hay un plan estratégico del Pirineo que se está impulsando, apoyado por todos los grupos parlamentarios".

Sin embargo, ha apuntado, en Navarra "igual nos vamos a otros proyectos y luego nos damos cuenta de que a veces las cosas básicas y vitales para nuestro día a día no están solucionadas".

"Más eficaces tenemos que ser todos y todas", ha concluido.