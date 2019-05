UAGN interpone una denuncia por la suelta de dos osas en el Pirineo

Actualizada 25/05/2019 a las 10:49

UAGN ha interpuesto una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), en las dependencias de la Guardia Civil de Pamplona, por la suelta de las osas Claverina y Sorita en el Pirineo.



La denuncia, que se interpuso el pasado 13 de mayo, venía acompañada, entre otra documentación, del protocolo existente en el que se "prevé la posibilidad de que se produzcan ataques a las personas".



El sindicato ha considerado que la suelta de las osas "supone un riesgo evidente para las personas" y que el procedimiento realizado "no ha considerado la permisividad de la medida en el ordenamiento jurídico español y navarro, ni tenido en cuenta el peligro para las personas, las consecuencias en las explotaciones ganaderas y el entorno rural". Algo que supone, ha remarcado, "una dejación de funciones de las administraciones francesas y españolas que pudiera ser constitutiva de ilícito penal o administrativo".

En una nota de prensa, UAGN ha criticado que la suelta de estos animales "se ha efectuado al margen de cualquier procedimiento participativo y sin que la población mas cercana haya tenido conocimiento, lo que ha causado gran malestar además de un fundado temor y miedo dado que se trata de animales salvajes cuyo comportamiento se desconoce".



Ha resaltado, además, que "el comportamiento de estas osas foráneas es reiteradamente depredador". El sindicato ha indicado que en Eslovenia, país de donde proceden estos animales, "existe un turismo basado en la observación de los osos a los que, para fijarlos en determinado territorio, se les alimenta con carne y otros productos y a ello están habituados". "Parece por tanto evidente que en un entorno altamente humanizado, con explotaciones diseminadas por los valles pirenaicos Navarros de Roncal y Salazar, los osos han encontrado sustento para unos hábitos alimenticios importados de tierras eslovenas", ha subrayado.



La organización ha recalcado, asimismo, que la suelta "además de estar dañando el sistema de ganadería extensiva propio de la zona y el manejo habitual de los animales, perjudicando gravemente a los ganaderos locales, supone una grave riesgo para la población de los valles pirenaicos navarros y para los visitantes que habitualmente acceden a disfrutar de la naturaleza, la montaña y el paisaje de los valles pirenaicos, en los que ni siquiera existen paneles informativos de peligro por la posible presencia de las osas y la posibilidad de un encuentro con dichos animales salvajes y peligrosos".



En este sentido, ha subrayado que "se está evidenciando que las medidas adoptadas para alejar a las osas de territorio navarro no están teniendo ningún efecto ya que con posterioridad a las mismas se siguen produciendo ataques a ganado e incluso se han intensificado".

UAGN ha censurado la "falta de actuaciones previas de la administración española y navarra y de resoluciones o autorizaciones preceptivas que regulen y garanticen el cumplimiento de la normativa para proteger a la población y medioambiental estatal y foral en la reintroducción de especies salvajes y peligrosas".



Ha reclamado, además, "medidas cautelares para proteger a las personas y bienes así como una averiguación de si se ha actuado por nuestras autoridades con la diligencia debida y fueran o no constitutivos de ilícitos penales y administrativos dados los acontecimientos de los que estamos siendo testigos".



Por todo ello, el sindicato ha afirmado que la primera medida a adoptar debería ser "la retirada de las osas ya que no existe garantía alguna de que no se van a producir ataques a personas".

