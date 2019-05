El Pirineo se encamina a Roncesvalles

02/05/2019 a las 06:00

Tengo 71 años y toda la vida, menos cuando la salud me lo ha impedido, he acudido a esta romería como crucero. Para mí es inconcebible ya venir hasta Roncesvalles sin portar una gran cruz. Es casi la única tradición que, desde pequeños, hemos logrado mantener, y da un poco de pena ver cómo va a menos”. Venancio Maisterra Vidondo, natural de Garaioa, fue uno de los cientos de vecinos de todo el valle de Aezkoa que este miércoles, en una soleada mañana, encaminaron sus pasos hacia la Co

Selección DN+