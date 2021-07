Silvia Lorrio:“Los Sanfermines son una excusa para volver a casa esté donde esté”

Silvia Lorrio Olangua (33 años) es una amante de los Sanfermines desde siempre y el año pasado tuvo tiempo para retomar confinada aficiones como pintar o leer. Entonces comenzó a una colección de acuarelas con kilikis, cabezudos, gigantes que ahora toma el nombre de Diseños Pobre de Mí, expuesta en el bar Viva San Fermín de Pamplona.

La pintura es una de sus aficiones, pero no su profesión, ¿qué estudió?

Estudié Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Navarra, pero nunca he ejercido ello. Cuando acabé me fui a Centro América y estuve trabajando en el área de planificación de diferentes ONGs. Hice un máster de planificación de proyectos y trabajé durante tres años en Camerún y el Congo. Antes de volver me tocaron muchos proyectos que tenían que ver con logística y de eso estoy trabajando ahora en Nordex Acciona Windpower, en Suecia. Poco a poco una cosa fue llevándome a otra y lo que nunca he abandonado del todo han sido el deporte (esquí y deportes de montaña) y la pintura, aunque he tenido mis más y mis menos con la pintura y nunca he estudiado Bellas Artes, sí que he seguido muchos cursos online.

¿A qué se refiere cuando dice que ha tenido altibajos con la pintura?

Durante mi carrera pintaba, luego cuando fui cooperante en Camerún tenía todas las tardes libres así que también pinté muchísimo. Cuando volví a Pamplona mi vida comenzó a acelerarse y no me permitía dedicarle tiempo a la pintura así que tuve que dejarlo durante cinco años.

¿Cuándo lo retomó?

El año pasado en la cuarentena estuve haciendo varios cuadros de Bruce Spingsteen y Freddie Mercury en acrílico y cuando se acercó la fecha de los Sanfermines y vi que no se iban a celebrar decidí hacer algún boceto de los gigantes y los

¿Qué significan los Sanfermines para usted?

Voy todos los años desde que soy pequeña y me encantan. Los últimos años he estado la semana completa, otras veces por trabajo solo cuatro días. Desde que me fui a los 22 años he estado fuera de por diferentes trabajos y estas fiestas, junto con la navidad, son una excusa para volver a casa esté donde esté.

Tiene acuarelas de los kilikis, los gigantes y los cabezudos, pero no de los encierros, ¿por qué?

He pensado en hacerlas, pero necesito más tiempo. Las fotos que tengo de los encierros son tan grandes y hay tantos objetos dentro que me resulta muy difícil que quede bien. Además, el estilo pop-art con líneas geométricas que sigo complica aún más pintar el movimiento.

¿Por qué ha escogido el estilo pop-art geométrico?

Llevo 10, 15 años siguiendo este estilo y me encanta, es un estilo muy agradecido en cuanto le coges el truco a los gestos y las líneas. Además, se me pasa el tiempo volando haciéndolo. Me desenvuelvo muy bien con líneas y acuarelas. A esto se le unió que nunca había visto los Sanfermines pintados así y me pareció una idea innovadora.

¿Cómo surge la colección Diseños Pobre de Mí?

Mis amigos comenzaron a pedirme estas acuarelas las pasada navidades y me animaron a continuar así que tomé la decisión. Además, me ha tocado todo el invierno sueco en el que hay solo 4, 5 horas de luz al día a unos menos 15 o menos 20 grados, así que he estado muchísimo en casa. Tengo ya 22 acuarelas y otras 7 en marcha, una de ellas es San Fermín, claro. Todas las láminas continúan con la misma gama cromática para darles unidad.

En su Instagram aparecen las acuarelas fotografiadas en diferentes paisajes y monumentos suecos, ¿por qué las fotografía en estos escenarios?

La idea surgió de una película que me encanta, Amelie, donde sucede algo similar con un gnomo de jardín. Cuando estoy en Suecia o en cualquier lado llevo mis dibujos conmigo, es una forma de promocionarlos y tener una batería de fotos que sean diferentes. Todos los domingos hago una excursión con mis compañeros de trabajo y me llevo las acuarelas en el coche. Como también me gusta la fotografía ha sido una manera muy entretenida de aunar mis dos pasiones.

¿Cuánto lleva realizar cada acuarela?

La primera me llevó 36 horas y ahora ya me llevan solo entre 10 y 12 horas. Es un trabajo muy laborioso por eso cuando la gente me empezó a decir que me los compraba no me pareció viable. Me sugirieron hacerlos tipo póster y así acabé exponiendo las pinturas originales escaneadas.

¿La digitalización de las pinturas es fiel al resultado inicial?

Al principio me daba mucho miedo que al escanearlo no quedara como el original, pero cuando hicimos los primeros y vi que quedaban bien dije, esto me gusta. Están impresos en un papel satinado grueso y en imprenta, así que no deteriora la calidad.