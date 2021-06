Un Ogipan en la antigua sala Lunera en la plaza San Francisco

Actualizada 08/06/2021 a las 18:24

La cadena de panaderías Ogipan ha abierto un nuevo establecimiento en la plaza San Francisco en esquina con la calle Hilarión Eslava. En este local funcionaba la sala Lunera de celebración de eventos, que cerró hace varios meses a causa de las restricciones. Al frente del nuevo negocio se encuentra Julen Lumbreras, de 26 años, que es hijo del fundador de Ogipan, Fernando Lumbreras y tercera generación de esta familia de tradición panadera.

Ogipan nació en 1997 después de un proceso de investigación de masas panarias para lograr un producto "más artesano, de mayor sabor y conservación", según su fundador, que desarrolló la línea Non-E, de masas sin aditivos. Desde entonces ha funcionado como franquicia, aunque en este caso, la familia Lumbreras ha optado por un proyecto "personal". El edificio del número 1 de la calle Eslava data de 1886 y destaca por su fachada de piedra y amplios ventanales. El interior conserva un muro que podría pertenecer a la antigua muralla. "Queríamos algo diferente. Me gustó porque es una zona muy transitada. Del ascensor de Descalzos sube mucha gente joven de la Rochapea que pasa por aquí", comenta Julen Lumbreras. En el establecimiento trabajan tres personas.

En la planta baja de este edificio estuvo durante algunos años la oficina de turismo y la oficina internacional de prensa de Sanfermines. En 2016 el local se dividió en dos. La parte interior, con acceso desde el patio junto a la Casa Luna, se convirtió en sala Lunera, para celebración de eventos infantiles, con parque de bolas y office. La zona que da a la plaza de San Francisco fue durante un tiempo cafetería. En 2019, su dueña, Puy López, decidió reformar la cafetería para convertirla en otra sala de eventos no infantiles, como presentaciones, charlas o reuniones de empresa. Después de la inversión realizada, llegó la pandemia y el cierre de estos espacios. "Me endeudé de por vida y me he quedado en ruina", explicaba recientemente Puy López a este periódico, destacando que no pudo beneficiarse de las ayudas del Gobierno de Navarra "por cuestiones del impuesto de actividades económicas". El nuevo Ogipan ocupa la zona que da a la plaza, de 170 metros cuadrados. En la zona interior sigue el parque de bolas de Lunera. "Como estamos empezando, no sé qué haremos con este espacio", explica Julen Lumbreras.