La lucha contra las ratas en Pamplona se amplía a zonas ajardinadas

Actualizada 01/06/2021 a las 06:00

El aumento de la población de ratas en Pamplona ha obligado al Ayuntamiento a dotarse con un plan de choque que incluye, además de las habituales campañas de veneno en las alcantarillas y acudir a los avisos vecinales, la revisión de los jardines y zonas verdes de la ciudad. Una medida que se adopta tras la aparición de estos animales en espacios donde hasta ahora no se había avistado y que coincidían en ser emplazamientos de césped con arbustos cuyos frutos les servía de alimento. Así sucedió en la rotonda de Tajonar en marzo y en un parterre del paseo Sarasate este mes.

¿Y por qué la proliferación de ratas en la ciudad ha llegado a ser una plaga? El equipo de gobierno de NA+ lo achaca a varios motivos: la pandemia que obligó a restringir el movimiento de los ciudadanos trajo que los animales salieran de sus espacios habituales (en este caso, las alcantarillas) al no verse amenazados; el gran movimiento de tierras en la Txantrea sur por la urbanización de la zona que a futuro contempla un parque y 500 viviendas; la incorporación de huertos urbanos que atraen a estos roedores y el cambio de recogida de la basura.

La oposición, salvo en lo relativo a la retirada de residuos, también cree que estos factores han influido en que Pamplona tenga una población recrecida de ratas. Pero desde las filas de EH Bildu, PSN y Geroa Bai se critica al edil responsable del área de Sanidad, Fernando Villanueva, de no haber atajado el problema lo que ha traído finalmente una plaga.

En marzo, tras conocerse la aparición de las ratas en la rotonda de Tajonar, Villanueva anunció que se estaba preparando un plan de choque, del que ha ido desgranando detalles. Así, ya se anunció que se modificaría las ordenanzas para que los técnicos del parque de desinfección actuaran en parcelas y huertas privadas sin coste para el propietario, que la campaña incluiría también las huertas de la Magdalena, desde donde habían llegado quejas de la proliferación de ratas, y los huertos urbanos.

Y estos días se han desvelado dos medidas más, la ya comentada de revisar las zonas ajardinadas y la posibilidad de establecer un canal de comunicación inmediato con los ciudadanos mediante la habilitación de un número de teléfono al que enviar mensajes de WhatsApp, así como crear un correo electrónico dedicado exclusivamente para este tema. Hasta la fecha, los avisos se canalizaban a través del teléfono del ciudadano 010.

TRES TIPOS DE RATICIDAS

También se estudiará la efectividad de los venenos utilizados, mediante análisis patológicos de colas de ejemplares capturados para mejorar la eficacia de los tratamientos. Actualmente, informan desde el parque de desinfección municipal, se utilizan tres tipos de raticidas: en bloque (el principio activo es el Brodifacum), en grano (Bromadiolona) y pasta fresca (Brodifacum). En las alcantarillas el más efectivo es el de bloque por tratarse del que mejor aguanta la humedad. Aquí se ponen en un cesto colgado de un alambre para que acceda el animal. Antes, se echaba directamente a la red, lo que provocaba que el veneno llegara a ríos con el consecuente daño para la fauna.

En otros puntos, indican el parque de desinfección, se combinan los dos hasta encontrar aquel que resulte más apetecible para la rata. Se ponen dentro de cajas de cara a evitar la ingesta de animales como perros o pájaros, que además llevan señales de advertencia para que no se manipulen. En los tres casos, son raticidas con acción anticoagulante, que inhiben las enzimas de la vitamina K, responsables de la coagulación, por lo que producen un shock hemorrágico en un intervalo de tiempo de entre 48 y 96 horas. El motivo de que no sea inmediato obedece a que estos roedores son muy desconfiados y si perciben la muerte instantánea no probarían el cebo.

Lo que se descarta para frenar la población de ratas es introducir especies de animales, como halcones o lechuzas. En el primer caso, que también se propone desde la oposición para combatir palomas, porque -dicen por ejemplo la asociación ecologista Gurelur- son especies criadas en cautividad, no acostumbradas a cazar y que acaban o muriendo o marchándose a otro lugar, como sucedió en Pamplona. Las lechuzas porque no son capaces de enfrentarse a roedores de esa envergadura. ¿Y los gatos? Desde el parque de desinfección se indica que como no son una presa fácil sólo les atacan cuando hay falta de alimento total, que no es el caso. Y no se frenaría la población, sino que se mudaría a sus madrigueras o subsuelos para esconderse de estos depredadores.

7 KILOS DE VENENO

La actuación en el paseo Sarasate, a diferencia de la rotonda de Tajonar, no fue por un aviso vecinal sino por esta nueva medida de revisar las zonas ajardinadas. Y el paseo se incluyó por tener jardines en los que había plantas con frutos que podían atraer a las ratas, como así fue. El sábado día 15 de mayo, se procedió al vallado perimetral de los jardines del paseo y señalización de advertencia de desratización, en una acción coordinada entre los servicios de Jardines, el parque de desinfección y Seguridad Ciudadana.

Al día siguiente, domingo 16, se colocaron trampas y revisaron las arquetas de la zona. Además, se retiraron todos los frutos de los arbustos. El lunes fue cuando se accedió a esas arquetas ocultas bajo el acero, además de la red de riego y del alumbrado. Fue necesario emplear siete kilos de raticida en sucesivas reposiciones, que se repitieron el martes y miércoles, días 18 y 19. Finalmente, el viernes día 21 se retiraron las vallas ya que no se avistaron más ejemplares, por lo que desde el parque de desinfección indican que el foco ha sido erradicado.

“El que el plan incluya estos nuevos escenarios ha permitido que tan sólo en una semana se solucionase la aparición de ratas; de no ser así, la actuación se hubiera alargado mucho más”, indican desde la dirección del área de Sanidad.

Zoom: ¿Qué raticida es el más eficaz?



El parque municipal de desinfección de Pamplona utiliza tres tipos con acción anticoagulante que les produce la muerte por hemorragias



En bloque (principio activo Brodifacum). Dentro de la familia de los rodenticidas anticoagulantes derivado de la cumarina de segunda generación es el más activo que se conoce y en bloque el más resistente a la humedad por lo que se coloca en las alcantarillas, calculando que el radio de acción de las ratas es de 50 metros. Se pone en cestillos suspendidos en el aire para evitar el arrastre de las aguas a los ríos evitando así dañar otra fauna.

Pasta fresca (principio activo Bromadiolona). Es un método muy eficaz ya que con una sola dosis pueden acabar con las ratas en cuestión de pocos días, sin levantar sospechas en el resto de la colonia



En grano (principio activo Brodifacum). El parque de desinfección lo combina con el anterior en función de cuál atraiga más a las ratas. En ambos casos, se introducen dentro de cajas señalizadas

48 h. es el tiempo mínimo en el que muere el animal. La muerte de una rata tras ingerir el veneno puede llegar hasta 96 horas después



¿Por qué tarda más de un día en hacer efecto el veneno?

Se pretende no levantar sospechas en el resto de la colonia. La rata es un animal desconfiado que si se percata que la ingesta de alimento provoca la muerte inmediata de un miembro de la colonia dejará de comerlo.



Echavacoiz, Rochapea y Txantrea son los tres barrios que acumulan el 48% de las quejas recibidas en el Ayuntamiento por avistamiento de ratas. En el caso del primero, confluyen tres factores: está cercano al río Elorz, hay huertos y, según los residentes, tras la demolición de la fábrica de Argal en julio de 2019 aumentó la presencia de roedores. En la Txantrea y Rochapea influye su cercanía con Arga y en el primero, además, el movimiento de tierra para urbanizar la zona



CINCO LÍNEAS DE ACTUACIÓN



Red de alcantarillas. En primavera y otoño, época de cría, se abren 1.507 tapas de alcantarillas para introducir el veneno suspendido en pequeñas cestas para que no lo arrastre el agua. A los diez o quince días, se repite la operación.

Avisos vecinales. A las demandas en el 010 se acude entre las 24 y 48 horas. Se estudia habilitar un WhatsApp para acudir más rápido

Espacios privados. En caso de focos se entrará sin cobrar nada al propietario.

Huertos urbanos. Se actúa, además de en la Magdalena, en los urbanos del Casco Antiguo, Rochapea, Txantrea, San Juan y Mendebaldea- Ermitagaña

Zonas ajardinadas. Y se desratizó en la rotonda de Tajonar y paseo Sarasate