La pastelería Florida vuelve a Pamplona cuatro años después

La antigua vermutería No te Vayas de la Barra luce ya el cartel de Florida.

Actualizada 27/05/2021 a las 22:21

El clásico logotipo de la pastelería Florida, con su dama y su caballero, vuelve a lucir en el centro de Pamplona. Lo hace en la avenida San Ignacio número 8, en el mismo local en el que estuvo hasta 2005. Los operarios han sustituido ya el azul de la vermutería por un tono crema en toda la fachada.

La cadena Florida fue fundada por un grupo de inversores navarros en 1968. Aquel año inauguró el local de Carlos III, en esquina con la calle San Fermín, con decoración neoclásica. Empezó como pastelería, con obrador propio. Sus tostadas de dos centímetros de grosos, con nata, chocolate o mermelada, alcanzaron gran fama como merienda. Posteriormente abrió otras tres pastelerías, en Monasterio de Urdax, San Ignacio y Avenida Bayona. Su oferta gastronómica fue ampliándose, con sandwiches, bocadillos, menús y platos combinados. En 2005, la cadena Café y Té adquirió estos tres establecimientos. Y en 2017 El Panadero de Eugui se hizo con la gestión del local más emblemático, el de Carlos III.

En la avenida San Ignacio 8 estuvo durante un tiempo La Barra del Melbourne. Y en 2017, el empresario Pedro Rodríguez Negro lo transformó en la vermutería No te Vayas de la Barra. Este hostelero ya había abierto casi al mismo tiempo otra vermutería, Dar la Lata, en la calle Navarro Villoslada. Ambas vermuterías fueron de las primeras víctimas de la pandemia. No te Vayas de la Barra no volvió a abrir tras el estado de alarma y el local colgó el cartel de Se Alquila.

