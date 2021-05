El kiosco de la ONCE se queda en Rincón de la Aduana

Kiosco de la ONCE en el Rincón de la Aduana.

Actualizada 19/05/2021 a las 09:42

La percepción de la concejala socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, se quedó en eso, en una percepción. Según su criterio, el kiosco de la ONCE situado en las proximidades del parking Rincón de la Aduana dificulta la visibilidad del carril bici a los coches que utilizan este aparcamiento subterráneo. Desde Seguridad Ciudadana, que remitió imágenes para reforzar su decisión, se considera que trasladar el kiosco no es necesario. "No se aprecia riesgo", certificaron tras haber analizado la zona.