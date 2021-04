Denuncian a 7 jóvenes atrapados en el ascensor tras salir de una fiesta

Actualizada 20/04/2021 a las 06:00

A la Policía Municipal de Pamplona le sorprendió ese vehículo que circulaba la medianoche del sábado y le dieron el alto. El conductor explicó que era empleado de ascensores y que acudía a una urgencia a la plaza Juan XXIII, en San Juan, ya que unos jóvenes habían quedado atrapados. Los agentes no le sancionaron pero le acompañaron. Al abrir las puertas del ascensor, descubrieron en su interior a siete jóvenes de entre 19 y 23 años con “evidentes” síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Uno incluso portaba una cerveza en la mano y tres ni llevaban mascarilla. Se les propuso para un total de 14 sanciones.

Esta es una de las ocho fiestas en domicilios particulares en las que intervino la Policía Municipal de Pamplona durante el fin de semana. En otra, el sábado a las 2.15 horas, se estaba celebrando una fiesta de graduación en un piso de Alfonso El Batallador (Iturrama). Los policías acudieron tras ser requeridos por los vecinos por las molestias. Los agentes descubrieron a siete personas dentro. Dos de ellas habían venido desde Madrid, por lo que se les propuso también sanción por incumplir el cierre perimetral. Otro de los asistentes, el que abrió la puerta , les explicó que él no vivía ahí, que en el suyo su compañero estaba confiando por positivo en covid-19. Se denunció a los siete, de entre 23 y 25 años.

ESCONDIDOS BAJO LA CAMA

No fue la fiesta más numerosa del fin de semana. Esta se celebró en Pío XII y fue descubierta casi por accidente. Unos vecinos llamaron a la policía a la 1.57 horas quejándose de que en un piso había una fiesta con gritos, música elevada... Los agentes realizaron una prueba de sonometría y esta resultó positiva. Pero cuando iban a subir al piso para realizar la segunda medición obligatoria vieron que de la vivienda inferior salían unos jóvenes apresurados. Bajaron y con la autorización para entrar descubrieron a jóvenes ocultos en un armario, bajo la cama, en el baño, en una habitación... En total , 14 jóvenes a los que se propuso para sanción. A los del piso superior, que no abrieron la puerta, se les multará por exceso de ruidos.

El viernes, la Policía Municipal intervino en otras dos fiestas de jóvenes en pisos de la Avenida Sancho El Fuerte. En la primera, a las 21 horas, fueron multados 8 jóvenes de entre 18 y 20 años, y en la segunda, a las 23.45 horas, a cinco de entre 20 y 22. El sábado, en la Plaza del Castillo, también se intervino a las 20.40 horas con una fiesta en un domicilio en el que los agentes apreciaron cómo los participantes (había 7) corrían a esconderse.

Ya el domingo, a las 2 de la madrugada se acudió a un piso de una plataforma de alquiler en la Avenida de Aróstegui el que se celebraba una fiesta. Las personas que había en su interior no abrieron, por lo que se actuará sobre los que alquilaron el piso. Por la tarde, también intervinieron en otra fiesta en Irunlarrea. Solo salieron tres y no se dejó pasar a los agentes, por lo que otros no fueron sancionados.