Critican el estado de la fuente del paseo Arcadio Mª Larraona en Pamplona

Actualizada 18/04/2021 a las 06:00

Puede que no se vea a simple vista. Si usted no es vecino de la zona o no frecuenta el entorno, la fuente en la que se centran estas líneas quizá le pase de largo. No obstante, la problemática está ahí. Y no hace falta más que comprobar la fotografía que acompaña a estas líneas. Una fuente, en mitad del paseo Arcadio María Larrarona, en el barrio de San Juan, a la que le falta una clara dosis de mantenimiento.

El mal estado, en general, unido a los desperfectos de la escalinata, los chorros de agua que no funcionan y el desgaste de la propia escultura de la parte superior hablan por sí solas. Es precisamente por ello por lo que los vecinos han decidido hacer un llamamiento público. “Ya no sé ni calcular el tiempo que llevamos con la fuente en este estado. Y es una pena, ya que somos muchos los que paseamos a diario por la zona”, expresa Ricardo Zurbano, uno de los múltiples jubilados que intenta que el consistorio mueva ficha en su favor.

LA IMAGEN DE UN BARRIO

Para el que no se sitúe plenamente sobre la ubicación de la estructura, queda a la altura del instituto Navarro Villoslada, en el parque. “Los chavales también pasan mucho por aquí, y más ahora que llega el buen tiempo; dice José Manuel Salinas. Según expresa, el aspecto que presenta la fuente afea la calidad de un barrio que lucha por mejorar los puntos negros y la seguridad de sus mayores. Ahora, con la queja ya formalizada, los vecinos quieren que el consistorio dé una solución. “La parte negativa de todo esto es que, cuanto más tiempo pase, en peores condiciones va a quedar y más va a costar su restauración”, valora Salinas. Sea como sea, la realidad es que el monumento, lejos de ofrecer una imagen de lo que quiere transmitir, es fiel reflejo de un destrozo que necesita de intervención.

Aprovechando que el buen tiempo está por venir (más allá de las previsiones de lluvia de esta semana), los vecinos entienden que sería un desembolso que el equipo de gobierno municipal podría asumir. “Siempre dicen que las obras hay que hacerlas con calor, así que pueden aprovechar”, ríe Zurbano.

Te puede interesar