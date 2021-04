Nueva imagen de los gimnasios en Pamplona

Actualizada 17/04/2021 a las 06:00

El Ayuntamiento de Pamplona ha renovado e introducido nuevas máquinas en seis circuitos de gimnasia al aire libre repartidos por la ciudad con el objetivo de aumentar las actividades en ellos.

Los 6 circuitos renovados, de los 27 con los que cuenta Pamplona, están situados en el Parque de la Runa, en la plaza Juana García en Orcoyen, en la calle San Cristóbal (entre el parque del Mundo y el polideportivo Municipal Ezkaba Kiroldegia), en la tercera Agrupación de Orvina, en la calle Luis Morondo y en Mendillorri.

La iniciativa ha sido recibida con ilusión por los usuarios habituales que consideraban los circuitos obsoletos, antiguos y en mal estado. “Yo suelo ir más a andar o a caminar, pero suelo venir aquí algunos días porque es bueno para mi hacer ejercicios de fuerza para los brazos”, explicaba José García mientras paseaba por el circuito al aire libre situado en la calle San Cristóbal. Además, insistía en la importancia que ha tenido para él que hayan instalado nuevas máquinas. “Vengo aquí un ratico y agradezco las novedades porque ahora puedo hacer nuevos ejercicios y porque había máquinas que ya no funcionaban”, contaba.

Con él coincidía Mancebo que después de una larga caminata se animó a usar el gimnasio situado en la plaza Juana García de Orcoyen. “Me parece de maravilla porque yo vengo de dar un paseo y como todo está tan nuevo siempre me paro a hacer ejercicios de brazos en las ruedas”, relataba. Además, también compartía la opinión de José García sobre las nuevas máquinas que se han instalado. “Hacía falta porque estaban muy sucias y desmejoradas. Espero que ahora le gente las respete y las cuide”, pedía.

ALTERNATIVA AL GIMNASIO

Para algunos pamploneses realizar deporte en sitios cerrados es un esfuerzo extra y por eso agradecen la renovación. “Me siento más seguro aquí porque, aunque me pongo guantes para no tocar nada, no te juntas con tanta gente y es una manera de hacer deporte sin tener que estar en un sitio cerrado”, explicaba Mancebo.

Con él coincidía David Oroz. “Con la pandemia me da más miedo ir al gimnasio y ahora tenemos nuevas máquinas que nos facilitan a los que nos da más miedo ir a sitios cerrados”, contaba David mientras usaba la elíptica situada en el parque de la Runa. Además, el pamplonés confesó estar disfrutando de las nuevas máquinas que se han introducido.

Andrés Morales Latorre también compartía esa opinión. “Ahora con la pandemia no voy tanto, pero antes iba casi todas las mañanas durante una horica al gimnasio al aire libre de Ansoáin”, contaba. El pamplonés insistió en la importancia que ha tenido para él la renovación del parque ya que, a pesar de haber bajado la frecuencia de uso, cree que es una manera muy buena para mantenerse en forma. “Me encanta volver de caminar y tener un sitio donde poder hacer bicicleta o donde ejercitar un poco los brazos ya que me viene bien para la salud”, contaba. Además, cree que con la pandemia hay más gente que demanda estos circuitos por ser más seguros.

Instalaciones renovadas y ‘calistenia’ por 80.325 euros

Los seis gimnasios urbanos introducen equipos fijos que persiguen ejercitar el equilibrio y fortalecer diferentes grupos musculares

Con una inversión de 80.325,40 euros, el Ayuntamiento de Pamplona apuesta por renovar los gimnasios urbanos en seis puntos de la ciudad. Las nuevas instalaciones se han pensado para usuarios de todas las edades con la idea de fomentar “la actividad física y su práctica en exteriores integrando el deporte en la vida diaria”, según indica el Consistorio en una nota. La mayoría de los nuevos aparatos están relacionados con la modalidad de ‘calistenia’, un sistema de ejercicios que se sirve del propio peso corporal, utilizado sobre todo por personas jóvenes.

En general, son equipos fijos de nuevos diseños como remos, steps, bicicletas elípticas, potros y bancos de abdominales, prensas para hombros, timones, patines, elevadores, andadores, volantes o aparatos de escalda, entre otros elementos. Buscan ejercitar el equilibrio y fortalecer diversos grupos musculares, contribuyendo a la mejora de la condición física de las personas usuarias.

EJERCICIO AL AIRE LIBRE

1 Los seis circuitos renovados. Los gimnasios urbanos renovados se encuentran en el parque del Runa, plaza Juana García Orkoien, calle San Cristóbal entre el parque del Mundo y el polideportivo, 3ª Agrupación Orvina, calle Luis Morondo y Mendillorri.

2 Un total de 27 gimnasios en la ciudad desde 2006. Pamplona cuenta con 27 instalaciones de este tipo en otros tantos puntos de la ciudad. Las instalaciones pioneras fueron las del parque del Runa en 2006.

