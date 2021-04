Ortega Echeverría toma el relevo de Patxi García Peluqueros

Actualizada 08/04/2021 a las 07:41

De Patxi García Peluqueros a Ortega Echeverría Estilismo. El pamplonés Luis Ortega Echeverría, de 52 años, ha tomado las riendas del veterano establecimiento de la avenida Pío XII número 4 de Pamplona tras la jubilación del matrimonio Patxi García y Gloria Otín, profesionales con medio siglo de experiencia y pioneros en la ciudad en estética oncológica y posticería.

Ortega Echeverría se mantiene como centro especializado en la colocación de pelucas y prótesis indetectables y ha añadido nuevos servicios, como los de barbería y tratamientos naturales como la taninoplastia para el fortalecimiento del cabello.

Luis Ortega es un estilista que ha pasado la mayor parte de su vida profesional en el extranjero. Ha estado 5 años en Chile, otros 5 en Montreal (Canadá), otros 5 en Suiza, más una breve estancia de un año en Amsterdam. Mantiene una relación de amistad con Gloria y Patxi desde hace 30 años. “Yo trabajaba en el departamento técnico de una empresa de cosmetología y ellos eran clientes míos”, comenta Luis. Poco antes de la pandemia, este estilista vino a Pamplona a poner un marcha un establecimiento del grupo Llongueras, un proyecto que se complicó con el estado de alarma y las posteriores restricciones. La Covid-19 también truncó una colaboración con la estilista Edurne Senosiáin. “En esta situación Patxi me preguntó si me interesaba quedarme con su peluquería y no me lo pensé dos veces. Ha sido todo muy rápido y sencillo. Y Patxi sigue viniendo muchos días para formarme y explicarme todo”, comenta.

Luis Ortega ha reformado la zona de caballeros y ha mantenido al equipo de profesionales. Trabajan en el centro las estilistas Raquel y Julene, las técnicos especialistas Andrea y Oihane, la esteticista Jessica Montalván y Belén Ortega, hija de Luis.

Patxi García y Gloria Otín fueron los primeros en el norte de España en dedicarse a la psicoestética, la psicología y la estética aplicadas a un centro de belleza. En los últimos 35 años, han pasado por sus manos cientos de personas que han tenido que afrontar un tratamiento con quimioterapia o radioterapia. “Nuestras clientes han recuperado su ilusión por verse guapas. Si te ves bien te sientes mejor”, explican sobre su trabajo.