Vecinos de la Colonia San Miguel de la Txantrea demandan la urgencia de la rehabilitación, pero no hay partida

Actualizada 31/03/2021 a las 06:00

La apariencia de la fachada deja claro a primera vista la necesidad de llevar a cabo los trabajos derehabilitación de los edificios de la Colonia de San Miguel en la Txantrea. Los daños en estos bloques son visibles. Especialmente en los bajos, lugar donde hay paredes desconchadas por los problemas de humedad.

El pasado octubre el Ayuntamiento firmó un convenio marco con las comunidades de propietarios de este conjunto residencial para regular unas obras de rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética.

El coste de estos trabajos en la avenida de Villava está cuantificado en 325.000 euros, pero Fermín Alonso, concejal de Proyectos, anunció hace unas semanas que no existe una partida específica para este proyecto que debe acometerse. Esto se supo tras la petición del PSN, solicitada por los vecinos, para que comenzaran las actuaciones cuanto antes por las numerosas deficiencias de los bloques.

“Es muy reciente el anuncio de la inexistencia de la partida y no estoy muy informada”, confesaba hace días una vecina en un portal. “Con la pandemia se ha retrasado todo. Las casas son viejas y los trabajos son necesarios”, añadía haciendo referencia a las viviendas construidas en el año 1947. Los trabajos afectarían a 81 hogares de los cuatro bloques.

En otro portal, concretamente en el 22A, un vecino se enteraba de la noticia. “¿Ahora dicen que no hay partida? Con la tabarra que dieron”, comentaba sorprendido. “Nosotros decidimos no participar en el proyecto de rehabilitación porque no lo considerábamos necesario”, explicaba este vecino de un portal que eligió no adherirse a las actuaciones de rehabilitación.

En uno de los que sí, en el 18B, Vicente Álvarez Navarro, vecino desde hace 37 años, daba su punto de vista: “Las bajantes de agua se tenían que haber arreglado hace mucho tiempo por ejemplo”, explicaba. “Causan muchísimos problemas de humedad en los bajos de las casas, son viviendas muy antiguas”, indicaba.

“Llevo años peleando con esto. Ojalá se lleven a cabo porque hace mucha falta”, añadía. Este falcesino, pero con residencia en la Txantrea, criticaba la gestión de este tipo de acciones. “En otros espacios están todo el día arreglando las calles. Para la zona de abajo nada. Hay dinero para lo que quieren”, lamentaba.

Entre algunos de los afectados surgieron las dudas. “¿Pero si estaba aprobado no?”, preguntaba una vecina con vivienda en un bajo. “En cualquier momento puede pasar algo aquí con estos problemas”, continuaba.

La realidad es que en octubre se firmó el convenio para regenerar esta zona calificada como vulnerable, pero hasta la fecha los trabajos no han comenzado. Otro caso de inversión para la mejora energética y accesibilidad de viviendas también tuvo lugar en la Txantrea en junio. La Junta de Gobierno local anunció la inversión de 388.000 euros para reformar seis viviendas municipales en el grupo San Pedro.