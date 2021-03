Comienza la instalación de las terrazas de la plaza de toros

Actualizada 27/03/2021 a las 13:51

Pocas horas después de recibir la autorización del Ayuntamiento de Pamplona, los hosteleros ya han comenzado a instalar los cinco módulos de bar y cinco veladores alrededor de la plaza de Toros de Pamplona. Chez Belagua, 100 Montaditos, Tinglao 2, Malayerba y La Urbana confían en poder inaugurar sus instalaciones el 1 de abril. Operarios de Eventos Zunzarren empezaron el mismo viernes por la tarde con los trabajos, que continúan este sábado 27 de marzo. A media mañana la terraza de Chez Belagua estaba prácticamente montada mientras el dueño de 100 Montaditos supervisaba la instalación de la suya.

Cada terraza tiene una superficie de 4x8 metros en la que se podrán colocar ocho mesas y 32 sillas. Cuentan con una instalación de apoyo de 4x2,50 metros con energía eléctrica pero no con agua corriente ni desagüe. No obstante, la Casa de Misericordia, que va a tener su propia terraza, les va a dejar utilizar instalaciones de la plaza de Toros para contar con fregaplatos. Los clientes de las terrazas podrán usar los aseos del coso pamplonés. Los hosteleros han consensuado una estética de la plaza "acorde con la vistosidad de la plaza".

Juan Carlos Oroz, dueño de Chez Belagua, explica que todavía no han definido del todo la oferta gastronómica. "Tenemos muchas opciones de platos fríos o que se puedan calentar en microondas", comenta. Añade que, lo que iba a ser un complemento al negocio, se va a convertir ahora "la única fuente de ingresos". Chez Belagua va a cerrar el restaurante de la Estafeta cuando entren en vigor las restricciones. "Hemos tenido que cancelar muchas reservas. Algunos nos han consultado si pueden comer o cenar en la plaza de Toros, pero ya les hemos dicho que no hay sitio es más pequeño y que no van a poder comerse un chuletón", afirma.

Iosu Medrano, uno de los socios de 100 Montaditos, destaca que su carta de minibocadillos y minihamburguesas "se adapta bastante bien a este espacio al aire libre". Este restaurante franquiciado abrió sus puertas en septiembre de 2020 y ha sufrido las sucesivas restricciones.