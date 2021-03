Pamplona apagará este sábado la iluminación de una veintena de edificios y monumentos

Actualizada 26/03/2021 a las 11:57

La fachada de la Casa Consistorial de Pamplona y otra veintena de edificios y monumentos de la capital apagarán este sábado su iluminación entre las 20.30 y las 21.30 horas para sumarse al movimiento mundial de la ‘Hora del Planeta’. Se trata de una iniciativa de la organización internacional World Wild Fund for Nature (WWF) que, con el objetivo de concienciar y llamar la atención sobre el problema del cambio climático, hace cada año un llamamiento a la ciudadanía y a instituciones y empresas para que, de manera simbólica, apaguen sus luces durante una hora. Miles de edificios y monumentos distribuidos por todo el mundo realizan cada año este gesto.

La Hora del Planeta a la que este sábado se suma de nuevo el Ayuntamiento de Pamplona es un símbolo con el que desde la organización mundial WWF se quiere recordar la importancia que tiene la naturaleza para la vida en el planeta gracias a todo lo que le aporta. El mensaje que se quiere lanzar con este gesto mundial es la necesidad de defender la naturaleza, luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad para salvaguardar tanto la salud del planeta como la de todos los que la habitan.

Con los años, la Hora del Planeta se ha convertido en un movimiento mundial del que ya forman parte miles de ciudades de casi 200 países, que en pasadas ediciones apagaron más de 17.000 monumentos y edificios tan emblemáticos como la Torre Eiffel o el Coliseo. En Pamplona, en esta ocasión se apagará la iluminación de una veintena de edificios entre los que se encuentran fachadas históricas como la de la Casa Consistorial, la de la Catedral, la de las iglesias de San Nicolás y San Cernin o la del Palacio de Guenduláin. También pasarán una hora a oscuras el monumento al encierro, la estatua de San Ignacio de Loyola, el faro del parque del Runa en la Rochapea, o los puentes de Miluce, San Pedro y Santa Engracia, además de varios tramos de las murallas.

2021, UN AÑO CLAVE EN LA DEFENSA DE LA NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE

Desde la organización mundial WWF advierten de que 2021 es un año decisivo para la protección de la naturaleza. Un año en el que los líderes mundiales tomarán decisiones políticas clave sobre la acción climática, el desarrollo sostenible y la naturaleza. En mayo de 2021 tendrá lugar en Kunming (China) la 15ª Cumbre sobre la biodiversidad, que estaba prevista para octubre de 2020 y que se tuvo que retrasar con motivo de la pandemia. Esta reunión, junto con la Cumbre sobre el Clima 2021, que tendrá lugar en noviembre en Glasgow (Inglaterra), que también tuvo que ser aplazada a este año, serán dos momentos fundamentales de cara a poder alcanzar un plan global ambicioso para transformar la relación de la sociedad con la biodiversidad y garantizar que, para 2050, se cumpla la visión compartida de vivir en armonía con la naturaleza.

La Hora del Planeta nació en Sidney en 2007 como un gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Su impulsor, World Wild Fund for Nature, es la mayor organización internacional independiente dedicada a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente. Fundada en 1961, hoy trabaja en más de 100 países y cuenta con el apoyo de cerca de cinco millones de miembros en todo el mundo.

Edificios y monumentos que se unirán a la hora del planeta en pamplona

FACHADA DE LA CASA CONSISTORIAL

IGLESIA SAN NICOLAS

IGLESIA SAN CERNIN

MURALLAS ZONA SANTO DOMINGO

MURALLAS ZONA CUESTA LARREINA Y PORTAL DE FRANCIA.

MURALLAS ZONA FOSOS

MURALLAS ZONA CIUDADELA

INTERIOR DE LA CIUDADELA

FACHADAS TRASERAS DE LA CATEDRAL

FACHADA CATEDRAL ORIENTADO HACIA LA PLAZA SAN JOSE.

FACHADA EDIFICO C/ NAVARRERIA 35

FACHADA EDIFICIO C/ NUEVA Y SAN SATURNINO Nº 2

FACHADA HOTEL LA PERLA

FACHADA HOTEL PALACIO DE GUENDULAIN

PUENTE SANTA ENGRACIA

PUENTE MILUCE

PUENTE SAN PEDRO

FARO CALLE RIO ARGA

MONUMENTO AL ENCIERRO

ESTATUA SAN IGNACIO DE LOYOLA

ESTATUA INTERSECCION AVDA. NAVARRA CON C/ IÑIGO ARISTA