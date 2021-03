Navarra Suma de Pamplona rechaza responder a las propuestas de Bildu

Actualizada 24/03/2021 a las 06:00

No es no. Ante todo y sin fisuras. Lo avisaron hace siete días y siguen adelante. El equipo de gobierno municipal de Navarra Suma fue ayer tajante con sus principios. Dijo que no respondería a las iniciativas planteadas por EH Bildu tras la publicación de un vídeo que compara a la concejal de su partido, María García-Barberena, con Hilter, y ha cumplido su palabra.

Sucedió a primera hora, cuando la abertzale Marian Aldaia terminó su planteamineto inicial. En lugar de una respuesta o debate alrededor, la presidenta de la Comisión de Presidencia, Ana Elizalde, dictó sentencia: “Publicar un vídeo en el que se compara a una concejala de esta corporación con Hitler atenta contra el honor y la imagen de esa persona, del grupo municipal y supone una falta de respeto a los más de 42.000 pamploneses que nos han dado su confianza. Traspasa líneas que hacen imposible mantener una relación de normalidad democrática. Por tanto, tal y como anunciamos en la comisión de Ciudadanos (el martes pasado), mientras no retiren ese infame vídeo, no participaremos en los debates de declaraciones que presenten”.

Te puede interesar

Y eso fue todo. No hubo más réplicas, debates o intervenciones por parte de un partido que sigue tratando de defender a la máxima responsable de Cultura del consistorio sobre la cancelación del contrato con los payasos ‘Pirritx eta Porrotx’ en noviembre de 2019.



RIESGO PARA LAS ARCAS

Todo esto sucedió en un contexto en el que EH Bildu trató, en vano, de que el Ayuntamiento de Pamplona pudiera ofrecer un sistema de microcréditos para comercios y bares. La iniciativa planteada por Marian Aldaia sugería habilitar una partida para el sector en el caso de que los fondos destinados desde el Gobierno central “no alcancen a la totalidad de los solicitantes de Pamplona”. Para no dejar los detalles al aire, la portavoz abertzale sugería que “la cantidad y condiciones” para acceder a los supuestos créditos fueran consuadas por los grupos municipales en el marco de una comisión extraordinaria covid.

Con el apoyo en exclusiva de Geroa Bai, la propuesta naufragó en el salón de plenos. “Pienso que debemos estar a favor de toda propuesta que ayude al gremio, y aunque sea estudiar la propuesta creo que se podría llevar a cabo”, indicó Javier Leoz, quien recalcó que dudan de las competencias del consistorio, así como de las dificultades ténicas de sacarlo adelante. Desde el PSN, en cambio, la abstención quedó clara desde el primer momento. “No sabemos qué cuantía destinará el gobierno de Pedro Sánchez a Navarra todavía”, dijo. “Además, vemos complicado ofrecer créditos por el riesgo que implica a las arcas municipales”, añadió, dejando claro que ni siquiera existe partida presupuestaria. “Carecemos de experiencia previa”. NA+, en su silencio, votó en contra.