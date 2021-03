EH Bildu se niega a retirar el vídeo que compara a García Barberena con Hitler

Actualizada 16/03/2021 a las 15:43

EH Bildu se ha negado este martes a retirar el vídeo que la semana pasada colgó en las redes sociales en el que compara a la concejal María García-Barberena (Navarra Suma) con Hitler. “Es libertad de expresión, pilar de la democracia”, ha argumentado Maide Beloki ante la petición del Ayuntamiento de Pamplona, recogida en una declaración aprobada por la Comisión de Asuntos Ciudadanos. PSN ha apoyado la declaración presentada por Navarra Suma. EHBildu y Geroa Bai han votado en contra.

Ante la negativa del grupo municipal abertzale, Navarra Suma ha decidio no participar en los debates de las dos declaraciones presentadas EH Bildu. “No vamos a darles pie a que nos manipulen y nos insulten”, ha señalado la concejal María Caballero.

EH Bildu ha presentado dos declaraciones, una en “favor del compromiso estructural contra la violencia machista y a favor de la igualdad en Pamplona” y otra “con motivo del día internacional contra el racismo y la xenofobia”.

EHBildu editó y difundió el vídeo después de perder una votación en la Comisión de Asuntos Ciudadanos en la que se reclamaba que el Ayuntamiento reprogramara la actuación de Pirritx y Porrotx cancelada.

“Este vídeo atenta contra el honor y la imagen de una concejala. Se han traspasado todos los límites de la decencia. Resulta surrealista que los herederos de Batasuna, que nunca han condenado los asesinatos de quien piensa diferente, se atrevan a comparar a nadie con el asesino de millones de personas”, ha expresado hoy María Caballero.

Maite Esporrín (PSN) ha mostrado su respaldo a la concejal regionalista: "En la política, lo que he aprendido es a respetar al que piensa diferente. Los que conocemos a María García Barberena sabemos que no tiene nada de fascista. Me parecen comparaciones odiosas", ha afirmado. Patxi Leuza (Geroa Bai) ha señalado: "A mí personalmente el vídeo no me gusta, pero voy a votar en contra de la petición de retirada porque creo que es libertad de expresión".

