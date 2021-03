Actualizada 16/03/2021 a las 13:49

Es la duda habitual cuando un ciudadano deja el coche en la zona azul para hacer un recado y no sabe cuánto va a tardar. ¿Pongo mucho, pongo poco y estoy pendiente de ampliar horario? ¿Y si se acaba el estacionamiento y no me entero? ¿Y si estoy en la silla del dentista y no tengo el móvil a mano? Todo eso sin contar lo que fastidia regalar medio euro al Ayuntamiento cuando se termina el recado antes de lo previsto.



Dentro de unos meses esta inquietud se va a acabar con la función Start & Stop de la aplicación Telpark para móvil. Cuando el usuario aparca, pone en marcha el cronómetro. Y lo para cuando regresa al vehículo. Dornier cobra exactamente el tiempo discurrido, ni más ni menos. Eso sí, el usuario tendrá que acordarse de darle al botón para que el parquímetro deje de correr.



La gestora de aparcamientos Empark creó el Start & Stop en 2016. Fuengirola, Málaga, Cádiz y Almería fueron las primeras en adoptar esta tecnología ese mismo año. Actualmente está implantado en una veintena de ciudades españolas.



El área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona está trabajando con Empark para actualizar la aplicación del Telpark e incluir esta funcionalidad. El concejal delegado, Javier Labairu, explicó ayer que se está trabajando en ello, pero añadió que tiene dos pegas: “Discrimina a los usuarios que no tienen móvil y se produce un incremento del fraude”.

