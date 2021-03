Una nueva cofradía aboga por celebrar actos en Semana Santa

Actualizada 13/03/2021 a las 10:27

La Cofradía de las Cinco Llagas de Pamplona, surgida durante la Semana Santa del pasado año, ha animado al Ayuntamiento de Pamplona a acudir el próximo Jueves Santo a la iglesia de San Agustín a renovar el voto de las Cinco Llagas y hacerlo con las medidas sanitarias oportunas.



Nacida como una asociación del siglo XXI que busca también "conservar la tradición", esta nueva cofradía propone igualmente a los pamploneses que "se unan a la devoción de la contemplación de las Cinco Llagas" para rogar por el fin de la pandemia, como ya se hizo en el año 1599 con la peste.



En una nota de prensa, la Cofradía de las Cinco Llagas, formada por un grupo de jóvenes, hace un llamamiento para apoyar a las actividades que tanto la Hermandad de la Pasión como la de Paz y Caridad están preparando para paliar la imposibilidad de celebrar procesiones masivas. Asimismo muestran su "desacuerdo" con algunas medidas que consideran injustificadas y citan, por ejemplo, que mientras en los eventos culturales en recintos cerrados se mantiene un aforo del 50%, en las iglesias es del 30% o que en las iglesias más grandes se haya fijado un aforo máximo de 150 personas, "número que en algunos templos supone una cantidad muy por debajo del 30% permitido".



Califica también de ilógico que se puedan celebrar manifestaciones, concentraciones o actividades deportivas en la vía pública "y no actos propios de Semana Santa, siempre que se guarden las normas de prudencia". Y añaden que quizá las procesiones masivas no sean prudentes, "pero la cofradía no está de acuerdo con encerrarse en las sacristías este año que no hay confinamiento domiciliario".



En último lugar anuncia la nueva cofradía que este año la actividad en Semana Santa no será solo virtual y que su intención es organizar actos públicos "guardando todas las medidas sanitarias en vigor".