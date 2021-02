Actualizada 27/02/2021 a las 10:26

Durante estos últimos días Policía Municipal de Pamplona ha tenido conocimiento de los servicios ofrecidos a través del teléfono por una supuesta empresa especializada en limpiar con ozono los domicilios particulares.

Este servicio se está ofreciendo a personas de más de 80 años y que principalmente viven solas, tratando de convencerles para desinfectar su hogar y así evitar contagios por Covid-19.

En la oferta también se les ofrece como regalo cierta cantidad de aceite de oliva, con el objetivo de conseguir una mayor complicidad con la víctima del engaño.

El único requisito que deben cumplir es que deben abandonar la vivienda durante unos 20-30 minutos mientras realizan el trabajo para que el ozono haga su efecto.

RECOMENDACIONES

Desde la Policía Municipal de Pamplona recomiendan a las personas mayores que no faciliten el acceso a su vivienda de ninguna persona desconocida y que no se dejen engañar por falsos chollos o regalos, ya que demasiadas veces no son tales y simplemente intentan robar en su hogar o cobrar unos precios abusivos o engañosos.

Y a la ciudadanía en general recomiendan que mantengan un contacto frecuente con sus familiares de edad avanzada y les recuerden este tipo de consejos para evitar que les engañen.

Ante cualquier situación similar, Policía Municipal pide que se pongan en contacto de forma urgente con el teléfono 092 para que pueda acudir una patrulla policial lo antes posible.

Te puede interesar