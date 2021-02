Más de 40 comercios del Ensanche y el Casco Antiguo cerraron el pasado año

Actualizada 26/02/2021 a las 06:00

Un total de 43 comercios de no alimentación del Ensanche y del Casco Antiguo cesaron su actividad en 2020. No todo fue culpa de la pandemia. También hubo jubilaciones y un tercio de los cierres tuvo lugar antes de la declaración del estado de alarma.

El Ensanche registró 34 cierres y el Casco Antiguo 9. Las cifras no son catastróficas, señalan las asociaciones de comerciantes, pero sí que hay un dato en sí más preocupante: las aperturas se cuentan con los dedos de las manos. En esta situación, nadie emprende. El resultado es un aumento de locales comerciales vacíos, con los consiguientes problemas de imagen que esto conlleva.

Entre las aperturas, destacan dos perfumerías franquiciadas, Primor y Druni, que se han instalado en locales de más de 400 metros cuadros en eje Carlos III-Avenida Roncesvalles. Al margen de los grandes grupos, hay un selecto grupo de emprendedores que desafiaron a la pandemia: el espacio tienda de moda Nakar en la calle Bergamín, la tienda de moda étnica Miimasa en Estafeta y la cuentería Lakú, que además de tener un establecimiento en la calle Zapatería abrió en agosto otro en Carlos III.

La moda, calzado y complementos acumularon 27 ceses de actividad. La mayoría eran establecimientos especializados en eventos y ropa de fiesta, como Silvia Fernández (novias), Florentino, Idoia Sevillano, Tería Yabar, Carolina Herrera o Shenior Collection. El sector de la moda infantil y juvenil también se vio muy afectado. Orchestra, Bebé, Neck & Neck y Gamberrillos son algunos ejemplos.

La crisis y la fuerte competencia se llevaron por delante cuatro perfumerías: Galle, Amat, BerdinBerdin y La Factoría de los Perfumes. La caída de venta de cosas para regalar también ha hecho sufrir a diversos sectores. La juguetería Kide, Cositas Monas, Se Happy, Joyería MDM o Fútbol Emoción son algunos establecimientos que han cerrado.

Las jubilaciones o ausencia de relevo generacional está detrás del cierre de establecimientos emblemáticos como La Algodonera, Tiberio, muebles Garralda o la juguetería Kide.

También ha habido negocios con varios locales que han optado por cerrar alguno de ellos. Es el caso de Cachet -tras el cierre de la tienda de la calle Cortes de Navarra sigue presente en Mutilva- o 4x4, que sigue en García Ximénez. Otros emprendedores han aprovechado para trasladarse a locales más económicos y mejor situados, como la zapatería Blanco (Castillo de Maya) o Muebles Ilundáin (Bergamín).

El año 2021 no ha empezado con buen pie. Carlos III ha perdido dos establecimientos de moda: Massimo Dutti, del grupo Inditex, y Pili Carrera, especializada en moda infantil de eventos y ceremonia. El 19 de febrero cerró Anabi Novias, en la calle Alhóndiga. Se trata de un proyecto que pusieron en marcha Ana Embid y Anabel Del Río en 2015 y que se ha visto golpeado por el reguero de cancelaciones de bodas en 2020.

En la calle Gorriti, De Beaumont Boutique también se encuentra en liquidación hasta finales de febrero. En este caso, su dueña, Eli Corera, mantendrá su tienda online mientras prepara “un nuevo proyecto”. En breve también cerrará el Fnac Connect de la calle Mercaderes.

“Las ventas caen un 50% en la clientela de mayor edad“

María Jesús Alonso, gerente de Ensanche Área Comercial, explica que el sector textil “es el más maltratado por esta situación, ya que si no podemos salir y tomar algo, no nos compramos ropa nueva. Eso es así”.

Según datos recabados por esta asociación, las ventas han disminuido hasta un 50% en la clientela de una edad más avanzada. En establecimientos de moda juvenil, el porcentaje de ventas se queda en 20-25% de descenso. “Aquí también se demuestra que la gente joven procura hacer en su mayoría una vida lo más normal posible”, concluye Alonso.

Para este año Alonso no es capaz de hacer previsiones. “Es tal la incertidumbre sanitaria y tan negativos todos los mensajes que recibimos a diario en todos los medios de comunicación, que la mella que han hecho psicológicamente en toda la población, ya no entro en comerciantes ni clientes, si no en todos, impide pensar en un escenario concreto ni en ventas ni proyectos que deseamos poner en marcha”, señala.

“Nos preocupa y mucho la falta de relevo“

Carlos Albillo, gerente de la Asociación Casco Antiguo, explica que las medidas restrictivas a lo largo del año han marcado el nivel de ventas. “Se ha notado cómo el cierre de la hostelería ha incidido en la afluencia de visitantes y en consecuencia también en las compras en los comercios. En el Casco Antiguo, durante esta pandemia, se ha demostrado que nos necesitamos todos. Todos somos necesarios. Por el contrario, las semanas posteriores al confinamiento, los días en que el comercio estuvo abierto en Sanfermines y las campañas de bonos del Ayuntamiento han contribuido por unas u otra razones al incremento de la afluencia y en las ventas”, resume Albillo.

En el Casco Antiguo se han producido jubilaciones en al menos media docena de casos, algunas de las cuales han tenido relevo, pero otros no han corrido la misma suerte, comenta. Han cerrado cuatro o cinco comercios centenarios también por diversas causas, no necesariamente vinculadas al covid. “Y por supuesto también ha habido cierres provocados en última instancia por el covid. Si bien el número de cierres no está siendo a estas alturas todo lo alarmante que podría ser, sí nos preocupa y mucho la falta de relevo. El número de aperturas está siendo muy pequeño respecto de los cierres por lo que el saldo de 2020 es a estas alturas claramente negativo”, señala Albillo.

CIERRES EN 2020

MODA Y COMPLEMENTOS

Rosa Palo Tafalla

Tería Yabar Carlos III

Cuplé Tafalla

koker García Catañón

Trucco Carlos III

Carolina Herrera Baja Navarra

Orchestra Conde Olivetto

Bóboli Carlos III

Silvia Fernández Arrieta

Código Básico Carlos III

Cachet Cortes de Navarra

Florentino Sa n Ignacio

B7 Complementos Bergamín

Rhous Bergamín

Shenior Sancho el Mayor

Bebé Bergamín

Gamberrillos Paulino Caballeros

La Algodonera Mayor

Citees Estafeta

Idoia Sevillano San Nicolás

Natural San Nicolás

Nº8 By Bross Navarro Villoslada

Neck and Neck San Fermín

4x4 San Fermín



CALZADO

Tiberio San Fermín

Muroexe García Castañón

Valleverde Castillo de Maya

perfumería/belleza

Galle Carlos III

Amat Carlos III

Factoría Perfumes San Saturnino

BerdinBerdin San Nicolás



OTROS

Kide Tafalla

Cositas Monas Castillo de Maya

Sunglasshut Carlos III

La Botica Amaya

Joyería MDM García Ximénez

Buenas Noches González Tablas

Fútbol Emoción Carlos III

Se Happy Pozo Blanco

Muebles Garralda Paulino Caballero

Echeverría Joyero Roncesvalles

Zapatería Amorena Zapatería

Elizburu Chapitela

Te puede interesar