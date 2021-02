El lunes comienza el plazo de preinscripción para las 873 plazas en las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona

Actualizada 26/02/2021 a las 12:21

Este próximo lunes comienza el plazo de preinscripción para las 873 plazas disponibles en las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona para el curso 2021-2122. Dos son las novedades para este nuevo curso. La primera es la gratuidad para las familias de todo el ciclo 0-3 años, algo que ha sido posible gracias al acuerdo presupuestario alcanzado por los grupos municipales de Navarra Suma y Socialistas del Ayuntamiento de Pamplona.

La segunda, una reestructuración de la oferta lingüística para ir evolucionando hacia un modelo mixto de idiomas. El próximo curso el Consistorio, a través del Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles, ha hecho una apuesta decidida por la incorporación de las actividades en inglés, tanto manteniéndolas en el modelo de castellano, como –de forma novedosa- introduciéndolas en el de euskera. Así, en la oferta 2021-2022 se ha sumado la opción de aprendizaje en euskera con actividades en inglés para los grupos de ‘caminantes’ y ‘lactantes’ en Hello Buztintxuri (Buztintxuri) y Printzearen Harresi/Fuerte del Príncipe (Milagrosa), con la idea de ir ampliando esa oferta a otros grupos de edad en los próximos cursos.

Ya se puede solicitar cita previa para realizar, entre el próximo lunes día 1 y el 15 de marzo, la preinscripción para las plazas disponibles. Las familias podrán solicitar hasta dos opciones, aunque la segunda solo se considerará si quedan plazas disponibles tras adjudicar las pedidas como primera opción. Concluido el periodo de preinscripción y el proceso de valoración, las listas provisionales y de espera se harán públicas el 10 de mayo.

La red de Escuelas Infantiles Municipales dispone en estos momentos de 756 plazas en jornada completa y 117 en media jornada para el próximo curso. Oferta líneas de castellano, euskera, castellano con actividades en inglés y euskera con actividades en inglés que se desarrollarán en un conjunto de centros cuyas instalaciones se han ido adecuando a los cambios normativos. La red municipal consta de 11 escuelas, aunque el próximo curso una permanecerá cerrada, precisamente por obras de adecuación: Mendebaldea, cuyo alumnado se realojará provisionalmente en otras escuelas infantiles municipales.

Las Escuelas Infantiles Municipales iniciaron su andadura en 1979 y desde entonces desarrollan un proyecto pedagógico propio en continuo proceso de mejora. En las actuales circunstancias con sus correspondientes planes de prevención frente a la COVID 19 se están mostrando como lugares seguros y siguen en funcionamiento para cumplir sus tres misiones fundamentales: acompañar, acoger y ayudar a socializar a la infancia.

PRESCRIPCIONES Y MATRÍCULAS

El proceso de acceso a las diez escuelas de la red municipal y a las cinco que gestiona el Gobierno de Navarra ha comenzado ya, y es común a todas ellas. El periodo de preinscripción abarca del 1 al 15 de marzo. Este trámite se puede hacer de forma telemática en https://www.pamplona.es/escuelasinfantiles (con cl@vePIN o DNI electrónico) o bien de manera presencial. En este último caso es necesario solicitar cita previa en el teléfono 948 420 098, a través de la web de Escuelas Infantiles Municipales o en www.pamplona.es (Sede Electrónica). Una vez gestionada la cita, las personas interesadas deberán acudir a la antigua estación de autobuses (entrada por calle Tudela), para entregar la documentación.

El acceso a la red se establece dependiendo de un baremo de puntuación que se acredita documentalmente y que atribuye un número de puntos prefijado según la composición y empadronamiento de la unidad familiar, la situación laboral o académica de los progenitores o tutores legales, la renta familiar disponible y otras situaciones de necesidades personales, familiares o sociales graves, debidamente justificadas. En los folletos buzoneados a las familias con niños y niñas en edad de acceder a este servicio, y en la información recogida en las webs www.pamplona.es/escuelasinfantiles y en www.navarra.es, se detalla la documentación que acredita formalmente cada una de esta circunstancias y se especifica de forma detallada la puntuación que otorga cada una de ellas.

La publicación de listas de admisión provisional y de espera se realizará el 10 de mayo y tras unos días para reclamaciones, las listas definitivas se harán públicas el 24 de mayo. Luego ya cada familia aceptada en un centro tendrá del 24 al 28 de mayo para realizar la matricula en la correspondiente escuela infantil. El inicio oficial del curso será el 16 de agosto.

ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: ESCOLARIDAD SIN COSTE

Gracias al pacto presupuestario entre Navarra Suma y PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, por primera vez la escolaridad será gratuita en la red municipal. Las familias no deberán pagar por llevar a sus hijos e hijas a una escuela infantil municipal aunque, en las plazas de jornada completa (que necesariamente incluyen servicio de comedor), sí deberán abonar este último.

La tarifa del servicio de comedor se establecerá para cada familia en función de los ingresos obtenidos por la unidad familiar en la renta de 2020 y el tipo de familia solicitante (monoparental o no monoparental). Dependiendo de ambos factores oscilará entre un mínimo de 25 euros y un máximo de 95 euros. Las plazas de media jornada, al no incluir comedor, no requerirán ningún desembolso.

Se considera jornada completa la que abarca de 7.30 a 16.30 horas y media jornada la que cubre un máximo de 4 horas de permanencia del menor en el centro, no ofrece servicio de comedor y, por tanto, se desarrolla dentro de la franja de 8 y las 13 horas. Las escuelas infantiles municipales que ofertan este curso la posibilidad de media jornada son Hello Azpilagaña, Goiz Eder y José María Huarte. Las plazas de media jornada suponen un 13,4% de las que se ofertan para este próximo curso.

MODELO MIXTO EN LA OFERTA LINGÜÍSTICA

Las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Pamplona han comenzado un proceso de evolución hacia un modelo mixto con la coexistencia de más de una modalidad lingüística. Se trataría de que, siguiendo las pautas de la demanda de las familias, los modelos monolingües coexistan con la implantación progresiva de modelos de castellano con actividades en inglés y euskera con actividades en inglés.

En 2021-2022 las escuelas infantiles municipales abren nuevas líneas en euskera con actividades en inglés en Hello Buztintxuri y Fuerte del Príncipe-Printzearen Harresi, inicialmente con 30 plazas en total y el objetivo de ir incrementando esta oferta en cursos ulteriores, complementando a la que ya existía de castellano con actividades en inglés. Esta última modalidad durante el próximo curso se desarrollará en Fuerte del Príncipe-Printzearen Harresi, Hello Azpilagaña, Hello Buztintxuri, Hello Egunsenti, Goiz Eder, y José María Huarte. Goiz Eder hace una oferta completa de castellano con actividades en inglés y euskera.

Asimismo, se mantiene la oferta de modelos monolingües en Mendillorri, Haurtzaro, Donibane y en Fuerte del Príncipe-Printzearen Harresi (castellano). En lo relativo a la oferta monolingüe en euskera, el próximo curso seguirá ese modelo Izartegi.

Plazas que se ofertan en las escuelas infantiles municipales (Curso 2021-2022)

Plazas por tipo de jornada

Jornada completa (jc) 756 86,6%

Media jornada (mj) 117 13,4%

Total: 873

Plazas por modelo Número de plazas %

Total castellano + inglés 355 (254 jc/ 101 mj) 40,66%

Total castellano 294 33,68%

Total euskera 194 (178 jc/16 mj) 22,22%

Total euskera + ingles 30 3,44%

Total plazas disponibles 873 100%

Plazas disponibles por centro (modelo y jornada)

· Jornada completa

Donibane castellano 70

Donibane euskera 32

Printzearen castellano 40

Printzearen euskera 32

Printzearen castellano +inglés 15

Printzearen euskera + ingles 15

Mendillorri castellano 102

Goiz Eder castellano +inglés 32

Goiz Eder euskera 32

Haurtzaro castellano 82

Izartegi euskera 82

Hello Egunsenti castellano + inglés 58

Hello Butzintxuri euskera + inglés 15

Hello Butxintxuri castellano +inglés 67

Hello Azpilagaña castellano + inglés 82

TOTAL 756

· Media jornada

Hello Azpilagaña castellano + inglés 41

Goiz Eder castellano + inglés 16

Goiz Eder euskera 16

José María Huarte castellano + inglés 44

TOTAL 117