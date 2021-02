Las escuelas infantiles en Pamplona, gratuitas a partir del próximo curso

Actualizada 04/02/2021 a las 18:21

El pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este jueves la gratuidad en las escuelas infantiles municipales a partir del curso 2021/2022, una modificación que se enmarca en el acuerdo presupuestario suscrito entre el Gobierno municipal (Navarra Suma) y el PSN para 2021.

La modificación ha prosperado con el apoyo de Navarra Suma, PSN y Geroa Bai, mientras que EH Bildu se ha abstenido, considerando que los cambios aprobados solo garantizan la gratuidad hasta diciembre de este año.

La medida aprobada supone que el Ayuntamiento de Pamplona se hace cargo de los gastos de escolarización y matrícula, quedando para las familias las cuotas de comedor conforme al tramo de renta en el que se encuentren y demás circunstancias contempladas en la normativa establecida por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra para cada curso escolar.

La gratuidad se llevará a cabo gracias a una enmienda introducida en las cuentas del presente año por valor de 400.000 euros, aunque la estimación del Ayuntamiento es que el coste será de unos 383.000 euros.

Para materializar el cambio, el pleno ha aprobado la modificación de la norma número 8, que regula los precios públicos por la prestación del servicio educativo-asistencial de las escuelas infantiles municipales.

El concejal de Educación, Participación Ciudadana y Juventud, Fernando Sesma (Navarra Suma), ha afirmado que la aprobación de la gratuidad es "un paso muy interesante que da Pamplona en esta etapa educativa, etapa no obligatoria pero que favorece la inclusión y mitiga la desigualdad social".

No obstante, ha señalado que, aunque "la gratuidad es un gran avance, esto no puede resultar definitivo, porque si es bueno para una parte de la ciudadanía, debe ser bueno para el resto y solamente algo más de un tercio de las familias de Pamplona se van a poder beneficiar de esta gratuidad, justo las mismas familias que van a poder lograr una plaza en las escuelas infantiles municipales". "El paso definitivo deberá ser la gratuidad a todas las familias de Pamplona y Navarra que deseen la escolarización de sus hijos e hijas en esta etapa educativa", ha afirmado.

La portavoz del PSN, Maite Esporrín, ha valorado que "con esta medida vamos a ayudar a que los padres y madres que deseen llevar a sus hijos a las escuelas infantiles no tengan la dificultad económica, por tanto, aquí se produce una igualdad de oportunidades y no que como siempre el que tenga dinero pueda llevarlas y el que no tenga dinero, tenga mayores dificultades". "Va a suponer una gran ayuda para cientos de familias de Pamplona", ha destacado, para desear que se pueda extender esta gratuidad a toda Navarra.

La concejala de EH Bildu Marian Aldaia ha afirmado que la enmienda introducida en los Presupuestos garantiza la gratuidad durante este ejercicio presupuestario, es decir, hasta diciembre de 2021, y no garantiza la cuantía necesaria para 2022. "Con lo que se trae aquí no se da esa garantía. Una decisión así requiere de un compromiso más sólido, estructural y a largo plazo. Apostamos por la gratuidad y por un sistema educativo con un plan integral, gratuito y universal, pero así, no", ha dicho, para argumentar su abstención.

Por parte de Geroa Bai, Patxi Leuza ha afirmado que su grupo tiene las mismas dudas que EH Bildu, pero ha dicho que "evidentemente estamos a favor de la gratuidad de las escuelas infantiles y vamos a votar favor, aunque queremos que quede bien claro qué es lo que abarca y no que sea una medida populista". "Espero que en el año 2022 estemos hablando de que también sea gratis", ha asegurado.

El concejal Fernando Sesma ha indicado que "es evidente que los calendarios escolares no van acompasados a los años naturales" y ha asegurado que esta situación está prevista en la memoria económica del expediente, que "dice que para el Presupuesto de 2022 habrá que contemplar el correspondiente incremento de la aportación a las escuelas infantiles". La cuantía necesaria desde enero hasta junio de 2022 se estima en unos 500.000 euros.