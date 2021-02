Pamplona quiere terminar con las colillas tiradas al suelo

Actualizada 25/02/2021 a las 06:00

Que las colillas de tabaco contaminan, sí. Que se quiere terminar con su presencia en el suelo de Pamplona, también. Que para eso será necesario una campaña de sensibilización entre los vecinos, totalmente de acuerdo. Y hasta aquí llegó el consenso este miércoles sobre este tema entre el equipo de gobierno de Navarra Suma y la oposición formada por EH Bildu, PSN y Geroa Bai.



Fue EH Bildu la formación que trajo el debate en la comisión municipal de Urbanismo con una moción en la que instaba diseñar ese plan de concenciación apuntalado con medidas como el reparto de ceniceros portátiles y la instalación de públicos, trabajar con la hostelería para evitar la aparición de colillas en torno a las terrazas, y señalización de las alcantarillas y sumideros para recordar que son el acceso al mar a través de los ríos. Y, en segundo lugar, crear espacios de colaboración con Mancomunidad para reciclar este residuo.



Fue el concejal Joxe Abaurrea el encargado de defender la propuesta, en la que se recogía que 4,5 billones de cigarros acaban en el medioambiente y que según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica su presencia como elemento contaminante en la naturaleza suponía un 30% .



Pero el edil de Sanidad, Fernando Villanueva (Navarra Suma) afirmó que las colillas no son reciclables, que en todo caso lo que se puede hacer es retirarlas de la vía pública. Y no sólo discrepó en los puntos a aprobar, también en la exposición de motivos de la moción. “No son billones, son trillones y, además, no sé qué pinta aquí la sociedad de Neumología”, apostilló. Villanueva añadió que Pamplona cuenta con 5.000 papeleras con un hierro para apagar las colillas, por lo que no veía necesario colocar más ceniceros públicos. “Que además se llenan de todo menos de cigarros”.



MOCIÓN DE BILDU APROBADA

La moción salió adelante con el apoyo del PSN y Geroa Bai, cuya suma de votos junto a EH Bildu dejó en minoría la negativa de NA+. Aunque, afirmó el alcalde Enrique Maya, la intención inicial era aprobarla porque coincidían en el fondo. “Pero ahora he ordenado yo lo contrario porque no admito tonos tan insultantes como el del señor Abaurrea”.



Y es que el debate al final fue un cruce de reproches entre el concejal de EH Bildu y el responsable de Sanidad que se acusaron mutuamente de no dominar la materia. No entró a este debate el socialista Federico Colmenar, que mostró su apoyo a la moción por la necesidad de concienciar a la población de lo contaminante que resulta un gesto tan habitual. Y abogó a que con Mancomunidad se colaborara para el reparto de ceniceros portátiles y puntos de entrega de éstos.



Más crítico se mostró con Fernando Villanueva el concejal de Geroa Bai, Javier Leoz. “Deberíamos abrir esa colaboración con Mancomunidad que no se vio por parte de ustedes este lunes”, en referencia a la moción que llevó NA+ a la asamblea del servicio comarcal en la que se le pedía actuar con las ratas. Leoz añadió que era partidario de esa campaña de información porque creía que muchas veces el fumador actuaba por desconocimiento. “Por ejemplo con el tema de los sumideros, se tira allí pensando que es mejor”.



En este debate protagonizado por Fernando Villanueva y Joxe Abaurrea, el edil de Sanidad también insistió al de Bildu sobre la imposibilidad del reciclaje de las colillas. “No se puede. Pasa como con los pañales, que se van al contenedor de restos”.

Y aquí el aludido replicó que a él le daría vergüenza presentarse con argumentos tan débiles. “Pero usted lo único que quiere es tirar por tierra esta declaración”, a lo que el responsable de Sanidad le contestó que vergüenza le daría a él afirmar que los cigarros se pueden reciclar. Villanueva añadió que debería ser Mancomunidad, como gestora de los residuos, la que llevara la voz cantante en la campaña de sensibilización. “Con publicidad en marquesinas, en sus autobuses, buzoneo...”, sugirió.



En su último turno de réplica, Abaurrea tachó de poco preparado al concejal de Sanidad. “Sí se pueden reciclar, de hecho se está utilizando para el compostaje las hebras de papel. Es que no se trabaja los temas”. Y fue aquí donde Maya anunció el voto en contra. “Que creo que es lo que usted quería”, añadió.