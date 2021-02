Pamplona pone la plaza de toros a disposición de Salud para la vacunación

Actualizada 24/02/2021 a las 10:56

La plaza de toros es uno de los espacios que se ha puesto a disposición del departamento de Salud para vacunar contra la covid-19, ha indicado el alcalde de Pamplona y presidente de la Casa de Misericordia, Enrique Maya, quien ha sostenido que lo que quiere esta entidad es "echar una mano al conjunto de la ciudadanía".



"Como presidente ya he facilitado el contacto entre el Gobierno de Navarra y la Casa de Misericordia, no sé a estas horas cual va a ser la decisión, pero lo que quiere la Casa es ayudar", ha sostenido en declaraciones a los periodistas durante la visita aque ha realizado a las obras llevadas a cabo en el barrio de la Txantrea.



Maya ha recordado que durante la pandemia han tenido "un trabajo muy duro y afortunadamente hoy hay cero contagios entre personas residentes y trabajadoras. Hemos trabajado muchísimo y solo faltaba que ahora que la Casa de Misericordia puede echar una mano al conjunto de la ciudad no se colaborase, esa colaboración está, ahora tienen que hablar Sanidad y los representantes de la casa", ha agregado.



El alcalde se ha pronunciado en este sentido al ser preguntado por la reunión que tuvo lugar este martes entre representantes del Ejecutivo y del Consistorio para analizar qué espacios municipales podrían ser cedidos para la campaña de vacunación de la covid y en principio se cree que los polideportivos reúnen las condiciones para acoger la logística necesaria con garantías.



Los polideportivos por sus características en cuanto a entradas y salidas y tampaños parecen ser los edificios más adecuados, ha comentado Maya, quien ha indicado que en la reunión "se habló de muchas posibilidades porque el Gobierno quiere tener una distribución territorial adecuada" pero no se concretó cuáles.



En ese sentido surgieron emplazamientos como la ya citada plaza de toros o el estadio de El Sadar que, según apuntan desde el Club Atlético Osasuna, también ha sido puesto a disposición de Salud al igual que las instalaciones de Tajonar. En su momento, señalan, el ofrecimiento fue declinado.



En la reunión de este martes lo que "quedó claro" es que "el tema tenía que ir rápido porque el Gobierno quiere estar en disposición de poder vacunar de manera importante cuanto antes", ha remarcado el alcalde, quien ha insistido en que lo importante es que "no va a haber problemas para vacunar en Pamplona por falta de locales y disposición municipal, porque va a haber toda porque esto es superprioritario".



En este sentido ha subrayado que cuando se sientan y llegan a acuerdos "todo funciona mucho mejor que cuando no lo hacemos". "Una vez más se demuestra que se puede trabajar entre instituciones", ha aseverado.

Te puede interesar