Actualizada 14/02/2021 a las 06:00

¿Su faceta musical tiene algo que ver con el folclore portugués, con el fado? Pues he empezado a explorar ese tema en el ámbito de las versiones porque la gente lo pide. Más de una vez me han presentado en un ciclo como cantante de fados. ¿Portuguesa luego fados? Algo así. Para no chocar mucho a la gente, hemos preparado uno o dos fados. Jokin Zabalza es el guitarrista, un músico de aquí que me acompaña desde el inicio. Pero no, no tengo nada que ver con el folclore portugués aunque es