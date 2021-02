La terraza de la plaza Compañía, en Pamplona, prevé abrir este viernes

Actualizada 11/02/2021 a las 06:00

La terraza de la plaza de Compañía tiene previsto abrir este viernes al público. La posibilidad de que el Ayuntamiento de Pamplona revoque la autorización parece alejarse. Eso sí, los hosteleros ya cuentan con que el 21 de marzo tendrán que desmontar la carpa y el bar. “En estas cinco semanas sólo aspiramos a cubrir los gastos”, explicaba este miércoles un portavoz. Mientras, los vecinos de la plaza han iniciado una serie de caceroladas diarias para exigir que se desmonte la instalación.

La terraza de la plaza de Compañía sólo funcionará de 16.00 a 21.00 horas de lunes a viernes. El fin de semana sí que abrirá mañana y tarde. Así lo han hablado los hosteleros con los responsables de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) y el centro de salud “para causar las menores molestias posibles”. El centro de salud atiende hasta las 15.00 horas. Asimismo, han pedido a la Escuela Oficial de Idiomas el calendario de exámenes y esos días van a cerrar. Por último han acordado con un grupo de vecinos que los chiquis del barrio puedan usar la carpa por la mañana los días de lluvia.

PROTESTAS VECINALES

Aunque la autorización es para 20 mesas, los hosteleros van a colocar 16, con capacidad para 64 personas. Han renunciado a una hilera para dejar más espacio con el edificio de la Escuela Oficial de Idiomas y que puedan pasar sin problemas las ambulancias y taxis que trasladan a pacientes. “Sabemos que tenemos a parte del vecindario en contra y por eso hemos intentado trasladarnos a la plazuela de Calderería, pero ha sido complicado. De verdad que queremos una buena convivencia en el barrio”, señaló el portavoz.

El Ayuntamiento de Pamplona anunció el pasado martes que iba a intentar revocar la autorización tras “las incidencias surgidas a posteriori y trasladadas desde los centros educativo y sanitario que acoge dicha plaza, así como la oposición vecinal”. Se refería a las alegaciones presentadas por la Escuela Oficial de Idiomas, el centro de salud y unos 80 vecinos a cuenta de las molestias por ruido, afluencia de personas, la ausencia de baños públicos y el entorpecimiento que la terraza puede suponer al paso de vehículos.

Seguridad Ciudadana trasladó estas alegaciones a la Comisión Covid, que no ha llegado a debatirlas. No obstante, los hosteleros consideran que tras los cambios acordados con el centro de salud y la Escuela Oficial de Idiomas, las afecciones se ven reducidas. No opinan lo mismo los vecinos, que este miércoles volvieron a salir con sus cacerolas a protestar. “El Ayuntamiento ni ha respondido a las alegaciones ni se ha puesto en contacto con nosotros. Los proveedores del centro de salud ahora tienen que maniobrar para salir de la plaza. Y la escuela de idiomas sobre todo tiene alumnos de tarde”, explicaba ayer un vecino.

La Comisión Covid volverá a abordar este viernes los criterios de instalación de terrazas después de que el martes EH Bildu, PSN y Geroa Bai mostraran su enfado por lo ocurrido en Compañía.