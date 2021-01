Actualizada 28/01/2021 a las 13:24

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Maite Esporrín, se ha mostrado satisfecha con el acuerdo alcanzado respecto a la oferta de perfiles lingüísticos en euskera en las escuelas infantiles municipales de la ciudad para los próximos cursos.

De esta manera, a las escuelas infantiles Izartegi y Goiz Eder, que cuentan con oferta en euskera, se sumarán el próximo curso 2021-22 Fuerte del Príncipe-Printzearen Harresi y Hello Buztintxuri, y el siguiente, el 2022-23, la de Lezkairu, actualmente en construcción.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa en la que ha opinado que "la oferta que actualmente existía en Pamplona era francamente insuficiente" porque "únicamente había dos escuelas con euskera" pero "en los barrios del norte" de la ciudad. Así, ha explicado que el objetivo era "ampliar la oferta de euskera en este curso acorde con las necesidades que manifestaron las familias" y ha apuntado que "seguiremos estudiando si es suficiente".

Esporrín ha justificado el cambio en estas escuelas en que "es importante repartir la oferta de euskera en la ciudad y porque en estos barrios hay posibilidad de continuar la formación en euskera si así lo desean los padres".

Según ha explicado, la incorporación del euskera en estas escuelas se "producirá de forma progresiva" y mediante un "modelo mixto, conviviendo con castellano y con inglés, y euskera con inglés". En este sentido, ha incidido en la importancia de que "el niño que empieza en un perfil debe acabar con ese idioma".

La portavoz socialista ha defendido el modelo mixto y ha resaltado la importancia de la "convivencia de las lenguas", a la vez que ha rechazado "hacer escuelas exclusivas en un idioma u otro". En este sentido, ha abogado por "sacar las escuelas infantiles del debate político, es muy importante que tengan el sosiego que la educación necesita".

Preguntada sobre si el modelo mixto euskera con inglés tiene criterios pedagógicos, Esporrín ha destacado que "los niños son esponjas y son capaces de aprender múltiples idiomas" y ha opinado que "no hay nada que justifique que los niños no son capaces de aprender dos o tres lenguas". "Lo importante es la libertad, que cada familia lleve a su hijo al lugar donde consideren oportuno, no estamos a favor de ninguna obligatoriedad ni ninguna exclusión", ha concluido.

GRATUIDAD DE LAS ESCUELAS INFANTILES A PARTIR DEL CURSO QUE VIENE

Por su parte Xabier Sagardoy ha anunciado el acuerdo, alcanzado en la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo presupuestario entre NA+ y PSN, por el cual las escuelas infantiles públicas de Pamplona será gratuitas a partir del año que viene.

De esta forma, se llevará, a la próxima Comisión de Presidencia y al pleno, "la modificación de la norma fiscal sobre el servicio educativo-asistencial en las escuelas infantiles", de tal manera que "todas las familias que escolaricen a sus hijos e hijas en las escuelas infantiles municipales quedarán exentas del pago de la tarifa que por este concepto establece el Gobierno de Navarra, que ahora será aportada por el Ayuntamiento".

Sagardoy ha puesto en valor este "hito" por el cual las familias se ahorrarán en torno a 200 euros mensuales y 2.000 euros al año. Una medida, ha subrayado que "va a contribuir a la conciliación de la vida laboral y social" y a la "creación de nuevos proyectos vitales de muchos jóvenes de Pamplona que querían formar una familia en un momento muy complicado ante la situación sanitaria y económica".

El concejal ha subrayado que "esta medida es clave porque con ella hemos conseguido dar un paso decisivo hacia la consideración de la etapa 0-3 años como parte de un sistema educativo público y universal desde los 0 a los 18 años", y supone una "conquista social" con "vocación de permanencia para el futuro".

Por su parte, Maite Esporrín ha esperado que esta medida "sea un incentivo para que pueda hacerse extensiva al resto de escuelas infantiles de Navarra" y ha recordado que este año "ha habido plazas libres" en los centros de Pamplona.

RECORRIDOS ESCOLARES DE MEMORIA HISTÓRICA

Por otro lado, Esporrín ha informado de que el PSN presentará al próximo pleno del Consistorio una iniciativa que propone realizar, junto con la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra (AFFNA-36) y el programa 'Escuelas con Memoria' del Gobierno de Navarra, para realizar recorridos escolares de memoria histórica en los que se den a conocer los espacios significativos en relación al golpe de estado del 36 y la posterior dictadura franquista.

Los socialistas proponen esta medida para que "las nuevas generaciones puedan conocer la historia de nuestra ciudad, acudiendo a los diversos lugares que pueden ser explicados y conocidos por los estudiantes en esta materia, así como espacios dedicados a la memoria y placas que mostrar a los más jóvenes".

Con la segunda iniciativa, con motivo del 90 aniversario de la proclamación de la II República Española, el PSN, en la próxima comisión de Asuntos Ciudadanos, reclamará que, dentro de los actos del próximo Día de la Mujer, "el Ayuntamiento programe un homenaje a las pamplonesas cuya labor, durante la Segunda República Española, contribuyó a transmitir los valores de progreso de aquella etapa".

Te puede interesar