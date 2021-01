Los hosteleros, "asfixiados y cansados de tantas restricciones"

Actualizada 23/01/2021 a las 12:17

Desde este sábado, y por tercera vez, la hostelería navarra ha tenido que cerrar el interior de sus locales a sus clientes, 37 días después de abrirlos con el 30% de su aforo.



Ante esta nueva medida para intentar minimizar el número de contagios en Navarra, los hosteleros de Pamplona consultados por este periódico se encuentran "asfixiados y cansados de tantas restricciones". Varios de ellos se muestran "hartos de que no se tomen medidas en otros ámbitos y con otros sectores" y de que siempre se les ataque a ellos.



Inicialmente, el cierre se ha planteado para los próximos 16 días, hasta el 7 de febrero incluido, aunque la orden foral que lo regula no especifica el final y esto es algo que preocupa al sector ya que no saben a qué plazos atenerse: "Siempre nos dicen que son medidas para dos semanas y luego no". "Los clientes están ya mareados de lo que se puede hacer y lo que no", señala Juan David, del bar Baviera.



Aquellos negocios que cuentan con terraza, al menos, pueden seguir abiertos y trabajando, pero los establecimientos más pequeños y los que carecen de sillas y mesas en el exterior se encuentran "en clara desventaja con el resto, estamos ahogados". Chen, del bar Norte, apunta que "se vende muy poco. Café para llevar y poco más". Mientras que, por su parte, Mikel Elguezabal, del bar El norte del sur, afirma que "la terraza compensa pero es duro. Confiemos en la vacuna y en la inmunidad de rebaño".

