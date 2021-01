El 62% de los atropellos en Pamplona se da en paso peatonal

Actualizada 23/01/2021 a las 09:30

Noventa. Fue el número de atropellos que se contabilizaron en Pamplona a lo largo del año pasado. Una cifra que desde el Ayuntamiento de Pamplona quieren reducir pero que también está en la mano de quienes se mueven sobre ruedas por la ciudad. Y aunque la cifra es sensiblemente más baja que los años anteriores (se alcanzaron los 154 y 150 atropellos en 2018 y 2019), no debemos olvidar que los meses de confinamiento han alterado sensiblemente las cifras.



Así, teniendo en cuenta los atropellos que tuvieron lugar dentro de los diferentes pasos peatonales, 55 en total, el grueso se registró en pasos de cebra sin un semáforo que los regule. De ellos, cerca del 90% fueron ‘culpa’ de un conductor de vehículo privado. Analizando las causas, Seguridad Ciudadana tiene constancia de que 37 se debieron a imprudencia leve o despiste; y otros 7 por infracción grave de la norma.



También en este caso tuvo que ver la meteorología del momento, donde el deslumbramiento del sol causó hasta 5 incidentes que se saldaron con cuatro heridos leves y dos graves. Finalmente, el último de los accidentes lo provocó un ciclista que no respetó la prioridad de paso del peatón que terminó por arrollar.



En cuanto a los pasos de cebra con semáforo, las cifras se reducen bastante y apenas se contabilizaron dos atropellos. En ambas ocasiones porque el mismo peatón desobedece alguna de las señales de tráfico que regulan el espacio. Por último, Pamplona anotó tres atropellos más en paso de peatones con semáforo en ámbar para vehículos. En todos los casos, la culpa fue por imprudencia leve o despiste del conductor.



INVADIENDO LO QUE NO ES

Dejando este segmento a un lado y calculando los números totales, el porcentaje restante sale solo. Es decir, el 38% de los atropellos de la capital en 2020 tuvieron lugar fuera de los pasos peatonales. Así y prácticamente al 50%, los accidentes se produjeron tanto en acera y vías peatonales (15 atropellos) como en calzada (16).



En este caso, las tornas se invierten y es el ciclista el causante del incidente. Entre ellos, por no respetar la prioridad peatonal (5); falta de pericia del usuario de bicicleta (1); o ciclista que circula por acera no ciclable (4). También hubo conductores que incumplieron su parte, bien por negligencia (3) o infracción grave de la norma (1). Hubo además el caso de un patinete que no circulaba por el vial que le correspondía.



Mirando a la calzada, el 62% de los atropellos fueron provocados por los propios peatones. Hasta en 7 ocasiones se cruzó por lugares inadecuados; 2 veces un peatón se abalanzó sobre un vehículo y un atropello más fue por infracción de usuario de patinete. Cabe resaltar que 5 atropellos se debieron a nuevas imprudencias de conductores. Finalmente, los 4 atropellos documentados en vías ciclistas quedaron así: peatón que transita por zona inadecuada (2); falta de pericia de VMP (1); y despiste de conductor de coche (1). Afortunadamente, no hubo heridos graves.