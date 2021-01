Un año para unir el carril bici por Yanguas y Miranda hasta Vuelta del Castillo

Actualizada 14/01/2021 a las 06:00

Era el siguiente movimiento lógico dentro del complejo puzzle de la red ciclista que el Ayuntamiento de Pamplona está tratando de poner en marcha a buen ritmo. Ahora bien, elegir la manera en la que sacar adelante la continuidad del carril bici de la avenida del Ejército a través de Yanguas y Miranda es lo que la comisión de Urbanismo debatió este miércoles. Y no con poca sátira.

El acuerdo suscrito entre el equipo de gobierno de Navarra Suma y los socialistas para sacar adelante los presupuestos de este año pasó una factura más que esperada en la bancada de la oposición. Tanto Geroa Bai como EH Bildu, que vieron con buenos ojos la iniciativa ciclable, no tuvieron reparo en clavar algún que otro aguijón en el equipo contrario. Pero más allá del esperado debate político, el proyecto saldrá adelante. Y además lo hará con el respaldo de todos los grupos.

Empezando por el principio, los cerca de 450 metros de carril bici que se necesitan para conectar la avenida del Ejército con los itinerarios de Vuelta del Castillo, la calle Julián Gayarre y el carril bici de Abejeras ya tiene plazo: un año. Es el tiempo que se ha dado a sí mismo el concejal de Movilidad y Proyectos Estratégicos, Fermín Alonso, para conseguir incrementar este puzzle de la sostenibilidad.

El motivo del extenso calendario no es otro que la complejidad en sacar adelante las intersecciones que se presentan en el camino. Hablamos tanto la de la plaza de la Paz como la de los Fueros. De hecho, el edil ya adelantó que en este último caso ni siquiera se comprometía a plantear una fecha. Es decir, el compromiso de 12 meses lanzado este miércoles en comisión de Urbanismo incluiría específicamente la conexión desde la avenida del Ejército hasta el carril bici de la Vuelta del Castillo. El resto deberá esperar.

ESLABONES

¿Y en qué punto están las cosas? Pregunta evidente dada la importancia del proyecto. De ahí que el concejal quisiera ser claro, aunque sin precisar demasiado. A momento actual, lo que sí pudo adelantar Fermín Alonso fueron esos primeros contactos que desde su área ya se han mantenido con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para valorar posibles soluciones elaboradas por los técnicos sobre el primer escollo del vial: la plaza de la Paz. Cabe recordar que en la rotonda existen múltiples direcciones a seguir, una elevada densidad de tráfico durante buena parte del día y, por si fuera poco, una numerosa cantidad de líneas de transporte público que no se quieren perder.

En cuanto a la zona más cercana a la estación de autobuses, el concejal anunció que ya se han producido los primeros contactos con la institución Príncipe de Viana para poder actuar en la zona. De cualquier manera, Fermín Alonso reiteró su idea de dejar fuera de escena esa posible conexión con los carriles de la calle Julián Gayarre y Abejeras (trayecto que actualmente se realiza por el interior de la plaza). “El planteamiento requiere de un trabajo técnico mucho más sosegado, profundo y con un buen análisis de las posibles afecciones a un nudo de comunicación muy importante en la ciudad”, sentenció el responsable de Movilidad.

PREFERENCIAS PACTADAS

Sea como sea y a la espera de que se materialice, los socialistas, impulsores de la declaración, consideran esencial que el proyecto se presente en Junta de Movilidad y cuente con la participación de vecinos, comerciantes y usuarios de bicicleta. A este respecto, el concejal Fermín Alonso recordó que, tras el acuerdo presupuestario con PSN, las prioridades se centrarán en el carril bici de Labrit, así como en el vial de la avenida de Bayona en su trazado hacia Barañáin. “Invertiremos también en mantenimiento”, añadió.

La oposición exige un plan y pasar por Junta de Movilidad

Y sí. Sucedió. El envite político se dejó sentir en la sala de plenos del consistorio. Acusaciones de ida y vuelta que no tuvieron reparo en atacar a pecho descubierto. Con calificativos como arrogante, desordenado, chapucero o falto de conocimiento, desde EH Bildu se le increpó al concejal de Movilidad. Fermín Alonso, por su parte, no tuvo inconveniente en recordar al concejal abertzale Borja Izaguirre que durante su mandato no se invirtió “ni un euro” en mantenimiento de los carriles bici. “Hicieron un kilómetro y medio en cuatro años”, achacó el de Navarra Suma. Y contraatacó con el hecho de que en diciembre, Bildu votara contra los presupuestos y este miércoles, dos semanas después, exigiera dinero para el eje ciclista.

Para Javier Leoz (Geroa Bai) no conectar el vial con la plaza de los Fueros significa “ir de ninguna parte a ningún sitio”. Dejando de lado la complejidad técnica, el concejal exigió conocer los detalles de las diferentes inversiones del área de Movilidad. “Quiero saber cómo quedará Pío XII, si habrá conexión por la avenida de Aróstegui...”, enumeró.

El dilema con el circuito ‘runner’

Mirando por un obturador diferente, quienes también están pendientes de la evolución de este corredor sostenible, además de los usuarios del carril bici, son las personas que acuden a hacer deporte al circuito Patxi Morentin. Como se contó en este mismo periódico hace algunas semanas, la polémica entre unos y otros se hacía evidente. La trasera de la estación de autobuses se ha convertido en ruta habitual de los amantes de las dos ruedas para conectar con la Vuelta del Castillo; espacio que los atletas quieren para sí. En este sentido, hay que recordar que la propia Ordenanza de Movilidad de Pamplona prohíbe la circulación de bicicletas por las aceras, lo que elevaría a ilegal el paso de ciclos por delante de la estación. Así, la consecución de este nuevo carril bici interesa sobremanera. A día de hoy, el circuito runner está cubierto por una capa de ofita que, según explicó el propio concejal de Deportes, Fernando Aranguren, necesita de algún tiempo para asentarse; además de ver cómo responde a heladas, lluvias y resto de inclemencias meteorológicas.