Maya confía en llegar a un acuerdo con el PSN para aprobar los Presupuestos de Pamplona

Actualizada 15/12/2020 a las 12:55

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que, aunque todavía no se conocen las enmiendas que va a presentar el PSN al proyecto de Presupuestos municipales para 2021, cree que habrá acuerdo para aprobar las cuentas y ha asegurado que su disposición es "absolutamente favorable" para ello.



"Vamos a conocer las enmiendas, hasta conocerlas no puedo pronunciarme. De momento hay una buena noticia y es que va a haber enmiendas y que puede haber acuerdo, me quedo con esa parte positiva", ha destacado el alcalde, a preguntas de los periodistas.



Maya ha señalado que el hecho de que el PSN haya planteado que se deben aprobar todas sus enmiendas le lleva a "analizar una por una todas las que va a plantear, siempre con un espíritu absolutamente favorable al acuerdo". "Tener presupuesto es clave para 2021 y además marca la senda de cuáles pueden ser luego los Presupuestos futuros, incluso en el caso, espero que no, de que fuesen prorrogados", ha añadido.



El alcalde de Pamplona ha asegurado que su "obligación es pensar desde la responsabilidad en aquello que sea mejor para el conjunto de la ciudad, y si por alguna cuestión no pudiésemos llevar a cabo ese acuerdo, tenemos que tener siempre detrás la idea de que por ejemplo hay mucho dinero previsto para el comercio local que se podría poner en duda y yo no voy a poner en duda lo más importante, que es la salida de la crisis". "Mi disposición es absolutamente favorable al acuerdo", ha subrayado.



En esta línea, ha explicado que no cree que "con el PSN pueda haber nada desde el punto de vista más ideológico, de principios, que pueda impedir un acuerdo". "Vamos a ver qué asuntos son lo que se plantean como claves y yo creo que habrá acuerdo, estoy convencido de que sabremos llegar a esos acuerdos, porque no es una cuestión de Maite Esporrín (PSN) o de Enrique Maya, del PSN o de Navarra Suma, es una cuestión de disponer de 230 millones de euros en beneficio de la ciudad", ha planteado.



Sobre las exigencias que puedan plantear los socialistas en torno a la pasarela del Labrit o Pío XII, Enrique Maya ha preferido esperar a "ver en qué terminos se plantea". "Cuando tienes claro el objetivo probablemente los temas que no sean de imposible acuerdo no van a imposibilitar el acuerdo. Evidentemente yo no voy a poner en crisis los 230 millones de euros por ninguna cabezonería. Vete a saber qué plantean, pero tal y como intuyo que va a ocurrir, no veo cuestiones que hagan imposible el acuerdo", ha subrayado.

