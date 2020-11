El PSN dice que no dará un "cheque en blanco" para los Presupuestos de Pamplona

Actualizada 23/11/2020 a las 12:49

El secretario de Organización del PSN y portavoz en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha afirmado que los socialistas no van a dar "cheques en blanco" para la aprobación de los Presupuestos de Pamplona para el año 2021, pero ha asegurado que los enmendarán "con ánimo constructivo".

Alzórriz ha reiterado, en declaraciones a los medios al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, que el PSN es partidario de "posibilitar" los Presupuestos municipales en los ayuntamientos.

"Si nosotros estamos pidiendo responsabilidad y la necesidad de unanimidad política para sacar unos Presupuestos de emergencia foral en Navarra, esa responsabilidad también la ofrecemos en los diferentes ayuntamientos gobierne quien gobierne. Estamos dispuestos, enmendaremos entendiendo las necesidades que se nos trasladan por los ciudadanos en cada localidad, y presentaremos enmiendas para mejorar esos Presupuestos y posibilitar que haya Presupuestos, no gratis, sino enmendando según las prioridades que tiene la ciudadanía", asegurado.

Sobre el caso concreto de Pamplona, donde gobierna Navarra Suma, Alzórriz ha dicho que no sabe si es "factible o no" que se puedan aprobar las cuentas. "Hemos dicho que somos partidarios de posibilitar siempre que en la otra parte haya tendencia al diálogo, a la negociación y al acuerdo. Entendemos que es emergencia municipal, pero no vamos a dar cheques en blanco, vamos a enmendarlos con ánimo constructivo de fortalecer los servicios que necesita la ciudadanía en cada municipio", ha indicado.

Preguntado sobre si ve voluntad en el alcalde, Enrique Maya, para un acuerdo con el PSN, Alzórriz ha afirmado que "eso lo tendrá que decir la portavoz socialista en el Ayuntamiento, pero lo que nos ha trasladado -la edil del PSN- es que el alcalde no siga la misma senda que con los proyectos europeos, que los presentó sin dialogar, sin negociar y sin acordar, al margen de la mayoría municipal, ese no es el camino", ha asegurado.