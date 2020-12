El Ayuntamiento de Pamplona acuerda congelar el sueldo a concejales y cargos de libre designación

Actualizada 01/12/2020 a las 12:58

La comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha acordado por unanimidad que en 2021 se congele el sueldo de los concejales y concejalas y el de los cargos de libre designación municipal.

En la defensa de esta iniciativa, impulsada por Socialistas del Ayuntamiento de Pamplona, la portavoz de este grupo, Maite Esporrín, ha precisado que están totalmente de acuerdo, en un contexto tan complicado como el actual, con el anuncio que en este sentido realizó el alcalde el pasado 24 de noviembre en la rueda de prensa en la que presentó el proyecto de Presupuestos.

No obstante ha criticado que Enrique Maya actuara de manera "ventajista" al realizar el anuncio en esa rueda de prensa, puesto que, según subraya en la exposición de motivos de esta iniciativa, no es una decisión de su competencia, sino que necesita un refrendo mayoritario de un pleno en el que no tiene mayoría.

"Enrique Maya sabe perfectamente que los sueldos de los cargos públicos es una decisión que se suele debatir y acordar de manera consensuada en Junta de Portavoces", sostiene el PSN, que considera su actitud "ventajista y meramente propagandística" puesto que el anuncio se hizo después de que NA+ se opusiera en el Parlamento a la subida del sueldo a los cargos públicos del 0,9 %.

Añade que además el "doble intento de Maya" de, por un lado, "hacer oposición" desde el Ayuntamiento al Gobierno y por otro de "sacar rédito partidista" tiene "trampa", al proponer únicamente congelar el sueldo a los concejales, intentando dejar al margen de la congelación a "a la gran cantidad de cargos públicos de libre designación de Navarra Suma".

Por todo ello la propuesta aprobada recoge la congelación del sueldo tanto de concejales como de cargos de libre designación.