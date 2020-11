San Saturnino no tendrá procesión este año ni tampoco actos oficiales

La imagen de San Saturnino no saldrá este año en procesión por el Casco Antiguo de Pamplona a causa de la pandemia.

Actualizada 12/11/2020 a las 06:00

En lo que llevamos de siglo la procesión de San Saturnino, patrón de Pamplona, se ha suspendido en cuatro ocasiones, todas ellas a causa de la lluvia. Este año no será necesario esperar a que el tiempo sea benévolo con el santo y con los pamploneses en la mañana del próximo 29 de noviembre, porque ya está decidido que este año no habrá procesión por el Casco Antiguo de la capital. La pandemia del covid-19 y las normas sanitarias para evitar su propagación serán el motivo por el que los archivos recordarán que en 2020 Pamplona no pudo honrar a su patrón como lo hace habitualmente.

Será un día extraño el de la festividad del patrón, aunque su coincidencia con un domingo, seguramente lo hará pasar más desapercibido que cuando son solo los pamploneses los únicos beneficiados por la fiesta.

SIN ACTOS OFICIALES

A falta de que el Ayuntamiento de Pamplona se reúna en Junta de Portavoces para tratar el asunto y tomar una decisión conjunta, está claro que la situación sanitaria no es la apropiada para que salga la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, como tampoco lo es, porque las normas lo prohiben, que la Corporación se junte en la habitual comida organizada en la propia Casa Consistorial.

La parte religiosa de la jornada se limitará a la misa solemne que se celebrará en la parroquia de San Saturnino a las 11 de la mañana, presidida por el arzobispo Francisco Pérez y con presencia del Cabildo. “No vamos a hacer ninguna invitación oficial al Ayuntamiento, así que puede venir quien lo desee”, señalaba ayer el párroco, César Magaña.

Sí habrá presencia musical, pero tendrá que ser más reducida para cumplir con las normas de los aforos que en el caso de los templos está fijada en un 30% del total. Habitualmente en la misa de San Saturnino se dan cita la Capilla de Música de la Catedral, el Orfeón Pamplonés y la Orquesta Sinfónica de Navarra.

“En los bancos habrá sitio para unas 120 personas, que es el 30% del aforo que suman la capilla del patrón y la de la Virgen del Camino. Y a las 12 celebraremos la misa parroquial”, apuntaba Magaña.

ILUMINACIÓN DESDE EL 27

Sí se podrá cumplir con otra de las tradiciones que desde hace años tiene lugar en la tarde del día de San Saturnino, la del encendido de la iluminación navideña de las calles de la capital. Cabe sin embargo la posibilidad de modificar este año la fecha y adelantarla al viernes 27 de noviembre, “para aprovechar todo el fin de semana y animar un poco más las calles”, señalan desde el consistorio. Este año, además, el presupuesto en iluminación se ha incrementado en 43.000 euros hasta alcanzar los 165.000.

Y ya metidos en los prolegómenos navideños, el Ayuntamiento de Pamplona ha descartado por completo contratar, como ya hiciera el año pasado, el tobogán gigante que quedó instalado en el Paseo de Sarasate, o la pista de hielo sintético que también se abrió el año pasado.

