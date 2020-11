La intención es celebrar la Feria de Navidad en la Plaza del Castillo

Actualizada 12/11/2020 a las 06:00

En las mismas fechas y con los mismos horarios de otros años. La intención del Ayuntamiento de Pamplona es poder celebrar la Feria de Navidad de la Plaza del Castillo y, de hecho, el pliego para licitar su instalación se va a publicar en breve. “Lo único nuevo son algunas salvedades que se van a añadir al documento, todas relacionadas con la normativa sanitaria que debe cumplirse en este tipo de mercados, como las que afectan a la separación de los puestos, o la obligación de señalar una entrada y una salida”, explicaba este miércoles Silvia Azpilicueta, directora del área de Comercio y Turismo del consistorio.

“También vamos a dejar constancia en el pliego de que la feria podría suspenderse si se decreta un confinamiento, o que se podrían añadir algunas restricciones más, pero en ese caso los feriantes podrían desistir de montar los puestos sin que eso conlleve una penalidad”, añade Azpilicueta.

Las cerca de una treintena de casetas que se distribuyen por la parte central de la plaza no tendrán problema para encontrar su espacio y guardar la distancias obligatorias, por ese motivo el Ayuntamiento no se ha planteado siquiera repartirlas por otro escenario. No habrá este año carpa de actividades.

LA FERIA DE LA PLAZA DE TOROS

La otra feria navideña, la que se instala habitualmente en la plaza de toros y organizan las asociaciones San Nicolás y Gabonak, está todavía a la espera de tomar una decisión. De momento su apertura se retrasa y ya no tendrá lugar el 29 de noviembre, como otros años, porque será esos días cuando se decida su apertura o no. En caso afirmativo la inauguración tendrá lugar el jueves 3 de diciembre, al inicio del puente foral.