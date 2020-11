Se municipaliza el servicio de prevención infanto-juvenil

Actualizada 06/11/2020 a las 10:18

El pleno del Ayuntamiento de Pamplona aprobó ayer la propuesta de Navarra Suma de modificar el modelo de gestión del servicio de prevención de infancia y adolescencia, lo que supone, de facto, la municipalización del servicio y la suspensión de la renovación de los contratos -que vencen el próximo 31 de diciembre- con ocho asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan en otros tantos barrios pamploneses.



La votación de este punto se hizo de forma nominal, es decir, con el voto de voz de cada uno de los concejales de la Corporación y no a mano alzada, en bloque, de los grupos municipales. La propuesta salió adelante por 18 votos a favor de los 13 ediles de NA+ y los 5 del PSN, y 9 en contra, 7 de EH Bildu y 2 de Geroa Bai.



La concejala de Sociales del Ayuntamiento de Pamplona, María Caballero, fue la encargada de exponer las directrices de un nuevo modelo de gestión que definió como una “firme apuesta por reforzar los servicios sociales desde lo público” y que llegaría a los 13 barrios pamploneses y no a los 8 actuales. Bautizado con el nombre de ‘Coworkids’, el nuevo programa prevé la creación de un equipo centralizado a través de una comisión técnica de cinco profesionales y 14 técnicos municipales. La nueva unidad orgánica, con una partida de 1,3 millones actuales (70.000 más que el presupuesto actual), supone la contratación de 17 personas que se sumarían a la plantilla municipal.



Caballero destacó que la implantación del nuevo modelo no supone la eliminación del trabajo que desde hace dos décadas realizan las asociaciones, y que pasaron de 5 a 8 con el gobierno de Asiron. “Las asociaciones que tienen enganche en los barrios tienen la posibilidad de seguir trabajando, pero vía subvenciones. No estamos eliminando nada”, insistió. La concejala de NA+ aseguró que el cambio va a suponer “una mejor atención”. “Ahora no llegamos a toda Pamplona ni se incluyen todas las prestaciones”, señaló.



Previamente a su intervención, participó Yesenia Puche Iriondo, trabajadora de la asociación Buztintxureando Txuri -uno de los colectivos afectados por el cambio-, quien cuestionó que el nuevo modelo pueda llegar a los 13 barrios de Pamplona. “La solución pasa por la extensión [del modelo actual], no por la destrucción”, apuntó. Destacó asimismo el papel que juegan los más de 400 voluntarios y “el valor del tejido social y cultural” que han desarrollado los ocho equipos que verán suspendida la renovación de su contrato.



Desde la oposición, tanto EH Bildu como Geroa Bai se mostraron duramente en contra. Joseba Asiron declaró que “flotan tres palabras en este expediente: venganza, chapuza e irresponsabilidad”. En una pirueta retórica, llegó a sugerir que el servicio se municipalizaba para después ser privatizado. Patxi Leuza (Geroa Bai) reprochó al equipo que “no tiene nada” y puso en duda que se pueda crear el equipo municipal de trabajo de aquí al 1 de enero de 2021.



Maite Esporrín (PSN) defendió la asunción pública del servicio para atender a la infancia y adolescencia de Pamplona, “porque son el presente y el futuro de la ciudad”. Defendió asimismo que se abra un proceso de selección de técnicos y la vocación del programa de ampliar los servicios.

