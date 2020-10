El TAN anula el encargo al colegio de ingenieros de estudiar la pasarela

Actualizada 31/10/2020 a las 06:00

La historia de la pasarela de Labrit se escribe en los tribunales, una vez que la estructura permanece cerrada desde julio de 2016 por desprendimiento de unas láminas en su parte inferior. Ahora, es una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) la que añade un nuevo capítulo anulando la adjudicación al Colegio de Ingenieros de Navarra de un informe sobre el estado del paso entre el Casco Antiguo y II Ensanche por encima de la cuesta de Labrit.

El tribunal, al que recurrió EH Bildu, no cuestiona la solvencia de la entidad, sino del procedimiento del equipo de gobierno de Navarra Suma para encargarle el trabajo. Según dice la resolución, debió abrirse un concurso. Y esto ocurre mientras sigue judicializada desde la anterior legislatura la reclamación del bipartito (EH Bildu y Geroa Bai) a los redactores y ejecutores del proyecto de 800.0000 euros por una obra que consideran defectuosa. La intención del entonces equipo de gobierno era con ese dinero desmantelar la pasarela existente y constituir otra, como aconsejaba una firma de ingeniería a la que se le encargó un informe. Mientras, desde la oposición UPN se abogaba por repararla al aferrarse otro estudio que abría la puerta a esta posibilidad.

Cuando los regionalista dentro de Navarra Suma llegan a la alcaldía en junio de 2019, se encuentran con una resolución del TAN a favor de los redactores del proyecto que pedían una prueba de carga sobre la pasarela que no se habían realizado en los dos informes. El nuevo equipo de gobierno anuncia que lo hará, y concreta más: será de la mano del colegio de ingenieros de Navarra, al que la Junta de Gobierno Local el 4 de noviembre de 2019 encomienda mediante un procedimiento negociado un tercer estudio de la pasarela; es decir, directamente, sin sacarlo a concurso. Navarra Suma justificaba su decisión por la “imparcialidad”, además de solvencia técnica, del colegio.

Como EH Bildu entiende que tenía que haberse licitado recurre al TAN. Y en su resolución echa por tierra el argumento del equipo de gobierno para ir a la adjudicación directa: que la ley foral de contratos públicos permite esta fórmula cuando, y lo cita también el TAN, “por razones técnicas y artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos exclusivos, el contrato sólo pueda ser ejecutado por una empresa o profesional determinado”.

El TAN dice que en el expediente municipal para avalar el procedimiento negociado se aduce idoneidad e imparcialidad del colegio. “No es suficiente”, replica la resolución. Y explica que la mejor prueba de que no era la única capacitada para realizar este estudio “lo constituye el hecho de que tal y como el colegio informa (...) ya existían dos empresas que habían emitido informe anteriormente sobre aspectos relativos a la seguridad de la pasarela”. El que no existiera unanimidad en dichos informes, continúa el tribunal, no convierte al colegio como el único capaz de encontrar la solución. “Sin duda el adjudicatario (...) es un ente cualificado técnicamente al respecto, imparcial e idóneo para la emisión de ese informe. Eso no se discute. Sin embargo no es el único ente idóneo para realizar esta misión”.

Tras conocerse la resolución, EH Bildu ha demandado que se retome su propuesta: la reclamación a los ejecutores y autores del proyecto de los 800.000 euros para derribar la pasarela y hacer una nueva. Pero el edil de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad, Fermín Alonso (NA+), anuncia en cambio que los servicios jurídicos del Ayuntamiento valorarán la resolución y decidirán si debe recurrirse o no. “No va a ser una decisión política”, añade.

El concejal indica que el expediente de contratación contaba con los informes necesarios y con informe jurídico positivo. “Tanto es así que la fórmula utilizada es exactamente la misma que Bildu empleó para la contratación de Ideam para el último informe presentado la legislatura pasada. También entonces se les contrató de forma directa. Parece que lo que antes firmaban, ahora lo recurren”, protesta Alonso.

El edil defiende la decisión de la Junta de Gobierno Local ante la contradicción de conclusiones de los dos estudios de la anterior legislatura. “Además de la posición contraria de los propios proyectistas, por lo que era necesario que una entidad objetiva, de prestigio y con la capacidad técnica necesaria como el colegio de ingenieros valorara el estado real de la estructura. El TAN afirma en la resolución que el colegio es un ente cualificado técnicamente al respecto, imparcial e idóneo para la emisión de ese informe”.

