Pamplona presenta Coworkids, el nuevo programa de infancia y adolescencia

Actualizada 29/10/2020 a las 13:15

El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado este jueves Coworkids, el nuevo programa de infancia y adolescencia que ofrecerá actividades en los 13 barrios de Pamplona abiertas a todas las familias interesadas. Además de actividades de ocio y tiempo libre, Coworkids incluirá campañas de sensibilización y promoción social, propuestas para trabajar la prevención universal a la infancia, proposiciones educativas o escuelas de padres, por ejemplo. Toda la información ha sido ofrecida en rueda de prensa por la concejala delegada de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte, María Caballero.

Este nuevo programa ofrecerá un servicio integral, universal, transversal y eficaz de apoyo a la infancia y la adolescencia al mismo tiempo que sirve para optimizar los recursos municipales, impulsar el Plan de Infancia y cumplir con la normativa vigente. Tendrá una gestión directa por parte del Ayuntamiento ampliando los servicios prestados hasta la fecha. Con su puesta en marcha se creará un procedimiento de trabajo con la red de profesionales de todas las zonas de Pamplona con el objetivo de llevar a cabo actuaciones de forma conjunta y complementaria, pudiéndose adaptar a las necesidades concretas de cada barrio. Para garantizar la universalidad se habilitarán espacios en Centros Comunitarios, red Civivox y otros edificios municipales de distintas zonas.

El objetivo municipal con esta propuesta no es la disminución de la inversión, sino ampliar contenidos y lograr una gestión más eficiente del gasto. El presupuesto de la nueva iniciativa asciende a 1’3 millones de euros, cerca de 70.000 euros más que los programas que se desarrollan actualmente para infancia, adolescencia y familias y que se integrarán en Coworkids a la vez que se amplían los contenidos.

Dada la relación que Pamplona mantiene con UNICEF tras ser declarada ‘Ciudad amiga de la infancia’, el Ayuntamiento ha solicitado la colaboración del personal técnico de esta entidad que ha valorado muy positivamente el enfoque de universalidad de servicios al llegar a todos los menores y por la contratación de más personal técnico cualificado. Igualmente ha destacado que un objetivo sea fortalecer el sistema de prevención y que participen en el proyecto técnicos de distintas áreas municipales.

IMPULSARÁN LAS REDES QUE OFRECERÁN ACTIVIDADES Y DETECTARÁN NECESIDADES

El objetivo es crear un programa de prevención infancia y familia estable con un número adecuado de profesionales con formación específica, capaces de llevar a cabo las intervenciones necesarias para dar continuidad, contenido y dirección a las redes de infancia. Estas redes se encargarán de crear un clima social, de raigambre comunitaria, para fortalecer el tejido social de la ciudad y dotar a Pamplona de una cultura de cuidado y promoción del bienestar infantil y adolescente como derecho inherente a esta etapa vital y como inversión en capital humano de cara a los años y generaciones venideras.

De manera paralela, las redes servirán para prevenir la aparición de situaciones de desprotección ya que se desarrollarán procesos de sistematización de la información que permitirán seguir el itinerario los menores por los distintos recursos y niveles del sistema de protección. Tendrán un carácter complementario y se coordinarán con otros servicios.

Los ámbitos de actuación de Coworkids serán el comunitario, el social, el cultural, el educativo y el sanitario. El nuevo programa servirá para impulsar la participación de menores en los espacios culturales, de ocio y tiempo libre de cada uno los barrios; proyectar acciones de promoción y sensibilización social; elaborar protocolos de atención y apoyo a menores en situación de desprotección leve o moderada en estrecha coordinación con servicios sociales; participar en foros de coordinación institucional de la zona básica; trabajar con padres y madres, profesionales y agentes de los recursos sociales, educativos, sanitarios y comunitarios y, para mantener escuelas de padres y madres.

Para el nuevo programa se ha elegido un nombre que ha tenido en cuenta a las personas destinatarias de todas las actividades, el público infantil y juvenil. Se ha optado por una terminología atractiva para ellos que se ha plasmado en una grafía llena de color. El nombre incluye el prefijo castellano ‘co’ que implica ideas como cooperación o coordinación, objetivos del nuevo programa: cooperación municipal en el desarrollo de los menores y coordinación de recursos tanto del Ayuntamiento como del resto de la ciudad. También conlleva los términos ‘work’, trabajo, entendido como compendio de actividades y ‘kids’, una palabra que incluye tanto a niños y niñas como adolescentes. De esa manera, Coworkids recoge los puntos importantes de la iniciativa.

UN EQUIPO COORDINADOR Y EQUIPOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN BARRIOS

La puesta en marcha del nuevo programa conllevará la reorganización del personal profesional actual de Acción Comunitaria que se encarga de su gestión ya que se va a crear un equipo multidisciplinar que se encargará de la coordinación. De esta forma se logrará una mejor atención a las familias ya que se plantearán objetivos globales para toda la ciudad y la evaluación también será similar en todos los barrios. Asimismo, se alcanzará una eficiencia mayor al coordinar recursos municipales dedicados a la infancia y la adolescencia que hasta ahora se trabajaban en distintos programas de Servicios Sociales y Acción Comunitaria e incluso en distintas áreas municipales como Educación, Participación Ciudadana y Juventud, el área de Cultura e Igualdad.

Junto a este equipo multidisciplinar conformado, por una persona coordinadora, otra del ámbito de la Pedagogía, otra de Psicología y dos profesionales de Acción Comunitaria, se creará un equipo técnico de Integración Social que desarrollarán su labor de manera descentralizada. Estará formado por 14 profesionales que se integrarán en la plantilla del Ayuntamiento mediante procedimientos selectivos.

De esta manera se cumple lo marcado en el I Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Pamplona aprobado en 2018 ya que se crean órganos técnicos y redes de coordinación previstas en el mismo, se cumple con las directrices de la cartera de servicios y se contextualiza la intervención municipal en el marco de la normativa vigente, y, por último, se ordenan y coordinan herramientas, dispositivos y actuaciones, y se unifican criterios de actuación para evitar duplicidades y conseguir una gestión eficaz y eficiente de los recursos existentes.

Reorganizar los servicios municipales para llegar a todos los barrios y ampliar contenidos

Desde el Ayuntamiento de Pamplona, existen diferentes recursos para trabajar con la infancia y familia en función de su nivel de desprotección y conflicto: los Equipos de Infancia y Familia en las Unidades de Barrio (EIF), el Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA), el Programa de Intervención Familiar (PIF) y los Servicios de Acción Preventiva Comunitaria (SAPC).

Estos últimos se ejecutan de forma indirecta a través de ocho contratos de servicio con otras tantas entidades sin ánimo de lucro que llegan a 8 barrios, quedando sin atención el resto de zonas de la ciudad. Los informes municipales señalan que los vigentes contratos suscritos con los servicios de acción preventiva comunitaria no solo no alcanzan a toda la ciudad sino que no llega al cumplimiento íntegro y debido de la vigente cartera de servicios ya que limita su campo de influencia a la realización de actividades de ocio y tiempo libre.

Así, quedan fuera, por ejemplo, el trabajo de detección e intervención temprana con programas específicos para la franja de edad de 0 a 6 años, la prevención del maltrato prenatal y la capacitación de madres jóvenes, programas con padres y madres o trabajos preventivos y transversales sobre el consumo de drogas. Por esa razón se considera que debería ser un único servicio municipal el que cubriera todos los aspectos.

Así, los 8 contratos vinculados a los Servicios de Acción Preventiva Comunitaria vencen el próximo 31 de diciembre, y no se contempla su prórroga al pasar a ofrecerse un servicio integral y de gestión directa desde el Ayuntamiento.