Policía Nacional se incauta de una granada de mortero expuesta en un comercio de Pamplona

Actualizada 13/10/2020 a las 06:00

Como arma de guerra que es, la granada de mortero se encontraba expuesta junto a otros objetos bélicos, por ejemplo cascos de la II Guerra Mundial, en un comercio de Pamplona. Sin embargo, a diferencia de estos elementos inertes, la bomba aún contenía explosivo ‘vivo’ en su interior: unos 600 gramos de TNT, el más habitual en este tipo de armamento, resistente al paso del tiempo, al agua y a la humedad.

Después de recibir un aviso, los agentes de la división Tedax de desactivación de explosivos de la Policía Nacional acudieron al lugar y la examinaron. “Tras verificar que puede trasladarse en condiciones de seguridad, la llevamos a nuestras dependencias de Beloso , donde estudiamos el proyectil, su contenido, etc”, explica el responsable de este equipo en la Comunidad foral. En este caso, los policías custodiarán la bomba hasta que pueda destruirse en el campo militar de las Bardenas. “Estas armas están preparadas para matar. La destrucción se lleva a cabo con importantes medidas de seguridad. Nos colocamos a distancia y a cubierto. Las proyecciones pueden llegar hasta los 250-300 metros”, asegura el jefe de Tedax. Desde su experiencia, advierte, en caso de sospechar que uno se halla ante alguna de estas armas, lo más importante es dar aviso cuanto antes a la policía y no manipular de ninguna manera el objeto. “Puede ser muy peligroso, no solo para el que lo toca. No son juguetes ni tampoco elementos decorativos. Como en este caso del anticuario, pueden contener entre 600 y 700 gramos de explosivo. En comparación, un coche bomba podía estar cargado con hasta 2 kilos o la bomba que amputó varios dedos a un juez de la Audiencia Nacional en 1996 contenía 150 gramos. Por eso insistimos mucho en no tocarlas. Su manipulación en un domicilio puede implicar la destrucción de esa vivienda e incluso daños muy importantes en todo un edificio”.

DE 8 A 10 BOMBAS AL AÑO

El grupo de Tedax de la Policía Nacional realiza una media de 8-10 intervenciones anuales relacionadas con el examen y, en su caso, desactivación de bombas en la capital navarra. Básicamente, suelen ser proyectiles de la época de la Guerra Civil. Sus actuaciones se dividen en dos grandes grupos: las que la gente encuentra en domicilios o las que aparecen en el entorno natural, la mayor parte de ellas en Pamplona en zonas próximas al curso del río Arga (la capital navarra fue bombardeada durante la contienda). “Lo más común es que nos llamen porque ha aparecido una bomba en un piso o en un recodo del río. Después de unas inundaciones, por ejemplo, en zonas como los alrededores del cementerio o en la Rochapea, pueden aparecer seminterradas, arrastradas por la corriente o que el paso del agua las haya dejado al descubierto”. En el caso de las viviendas, suelen ser pisos vinculados de alguna manera a personas con un pasado militar. “Algunas de las más recientes han sido en la calle Abejeras o en la calle Taconera. Suelen ser herederos que al limpiar una vivienda se encuentran con alguna de estas granadas guardadas como reliquia por un familiar ya fallecido”. No importa dónde aparezcan. El consejo es el mismo para cualquier ciudadano. Si las encuentran, den aviso a la Policía. Comerciar con ellas está prohibido, pero también tenerlas. “No queremos lanzar un mensaje de castigo, sino de prevención”.