EH Bildu va a recurrir tres de los cuatros actos dictados en relación con la trifulca que se produjo durante el chupinazo de 2019 en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, entre ellos el que aprecia indicios de delito del edil Joxe Abaurrea, al no compartir "en absoluto ni las decisiones ni el relato de los hechos".

Así lo ha anunciado el portavoz del grupo municipal de EH Bildu, Joseba Asiron, en una rueda de prensa en la que, acompañado por los concejales Joxe Abaurrea y Maider Beloki, ha subrayado que van a defender hasta la última instancia la "inocencia de Abaurrea" para lo que, ha apuntado, cuentan con el aval de que fueron "testigos de lo que ocurrió aquel lamentable día".

En concreto, según ha detallado Asiron, presentarán recursos contra la investigación abierta al edil Abaurrea, contra el archivo de la denuncia por agresión presentada contra la concejala de NA+ Carmen Alba y el auto que "obvia las agresiones sufridas" por la concejal Maider Beloki.

Asiron se ha referido a lo sucedido aquel día como "una trifulca provocada por la ejecución de una decisión política injusta dictada por Enrique Maya con el objetivo de generar tensión en un acto en el que la expresión de una de las identidades que conviven en esta ciudad no debería ser criminalizada", a lo que ha añadido que es "en base a esa realidad como ha de entenderse" lo sucedido.

Sin embargo, ha agregado, los autos dictados por la titular del juzgado 5 "descontextualizan esa realidad como si el único participante en aquel forcejeo hubiera sido Joxe Abaurrea, como si los comportamientos de todos los actores y actrices de aquel lamentable sainete no tuvieran relación entre sí, como si Maider Beloki no hubiera sido agredida o como si Carmen Alba no hubiera agredido".

Respecto a la petición de dimisión formulada por el alcalde, ha remarcado que no estamos ante una sentencia firme, ni siquiera de una sentencia de primera instancia, sino de un auto de apertura de diligencias, es decir, "en el prólogo, ni siquiera en el primer acto, de un proceso cuyo desenlace Maya ya presupone para tratar de sacar rédito político".

A eso ha añadido que resulta "curioso que quien estuvo imputado por el cobro de dietas irregulares y se negó a dimitir pese a reconocer su falta devolviéndolas, se crea ahora con la altura moral de reclamar la dimisión de nadie". Para hacer esa petición tendría que "haber predicado con el ejemplo", ha dicho.

Asimismo ha cuestionado que el alcalde anunciara, en un contexto como el actual, que pondrá “todos los medios y recursos municipales para exigir la apertura del juicio oral”.

"Todos esos recursos deberían estar ahora destinados a hacer frente a la profunda crisis social y económica en la que nos encontramos, no en hacer politiqueo valiéndose para ello de la asesoría jurídica municipal", ha agregado para a continuación comentar que echaron en falta esa "contundencia cuando, por ejemplo, Maya fue imputado por el infame cobro de dietas en la CAN, siendo él precisamente alcalde”.

Por todo ello ha considerado esta decisión como "un paso más" en el "intento de situar a nuestra ciudad en la confrontación identitaria que tanto le gusta a la derecha y que les ha mantenido más de 20 años en el poder".

Asiron ha concluido que Navarra Suma se afana en hacer "batallas políticas para tapar la inacción a la que tienen sometida esta su ciudad, y su incapacidad para gestionarla".