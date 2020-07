Normas sobre el uso de mascarillas en las piscinas municipales de Pamplona

Actualizada 24/07/2020 a las 11:19

El Ayuntamiento de Pamplona ha comenzado una campaña de información destinada a la ciudadanía en general y específicamente a las personas usuarias de las piscinas municipales este verano. En ella se informa sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla en las instalaciones y de las posibles excepciones de cara al estricto cumplimiento de las normas sanitarias vigentes para impedir la extensión de la pandemia provocada por la COVID-19. El Consistorio enviará mensajes de texto o correos electrónicos a todas las personas abonadas, además de entregar una hoja informativa a quienes accedan a las instalaciones mediante la compra de entradas diarias. Asimismo, en los accesos habrá disponible información sobre el sistema establecido en el actual contexto.

La información quiere recordar que, como norma general, el uso de las mascarillas al aire libre y en espacios cerrados de uso público de las piscinas municipales es obligatorio a partir de los 12 años. También los es para los menores entre los 6 y 12 años cuando no se pueda garantizar la distancia de 1,5 metros y recomendable para la franja de edad de 3 a 5 años. Estas medidas deberán ir acompañadas de otras, profilácticas, como el lavado frecuente de manos.

Además de las sanciones previstas en la normativa general (100 euros de multa) el Consistorio recuerda que el incumplimiento será sancionado como falta grave del Reglamento de Instalaciones Deportivas Municipales, lo que lleva aparejado la pérdida definitiva o temporal (30 días) de la condición de usuario dependiendo de la apreciación de intencionalidad, negligencia o la gravedad de la acción. En caso extremo, el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de determinar el cierre total o parcial de las instalaciones.

CUÁNDO LA MASCARILLA NO ES OBLIGATORIA

Las excepciones a la obligatoriedad de la mascarilla están establecidas. Además de las decretadas con carácter general (problemas respiratorios, etc.), en este caso no será obligatoria la mascarilla en los trayectos de la toalla a la piscina, ni dentro de los vasos de la instalación. Tampoco cuando las personas usuarias se encuentren tomando el sol o tomando el sol y leyendo en sus ubicaciones, siempre que se respete la distancia de seguridad de 1,5 mts. Asimismo, puede prescindirse de la mascarilla en el momento concreto de comer o beber o si se está practicando deporte (siempre que se cumpla con las distando mínima entre personas). Los menores entre los 6 y 12 años podrán no llevar mascarilla siempre y cuando puedan garantizar la distancia de 1,5 mts. con otras personas.